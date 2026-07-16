Опрыскала помидоры аптечной настойкой — и фитофтора обошла стороной, все дозрели до последнего

Новости по теме

Марганцовка и перекись - в прошлом: замачиваю семена томатов в другом растворе - взойдут даже "тугодумы" и "лентяи"

Перейти

В жару томатам – обязательно: опрыскали хвойным эликсиром – фитофтора в пролёте, а урожай прет как на дрожжах

Перейти

Даже после температурных перепадов фитофторы нет: агроном Давыдова назвала лучшее средство от напасти — томаты будете собирать до заморозков

Перейти

Фитофтора и близко не подойдет: разбросайте эти «стрелки» среди кустов томатов — будут плодоносить до осени

Перейти

Не отходы, а лучшее лекарство: 2 горсти в ведро - и фитофтора исчезнет, а урожай томатов вырастет до 15 кг с куста

Перейти