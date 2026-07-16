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Опрыскала помидоры аптечной настойкой — и фитофтора обошла стороной, все дозрели до последнего

Опубликовано: 16 июля 2026 03:04
 Проверено редакцией
Опрыскала помидоры аптечной настойкой — и фитофтора обошла стороной, все дозрели до последнего
Опрыскала помидоры аптечной настойкой — и фитофтора обошла стороной, все дозрели до последнего
Legion-Media
Как защитить томаты от фитофторы: простой аптечный способ с йодом и перекисью — без химии и дорогих препаратов.

В дождливую и прохладную погоду томаты становятся уязвимыми. Листья скручиваются, появляются бурые пятна, плоды чернеют прямо на кусту — это фитофтора. Спасти урожай помогает простой аптечный рецепт без химии и дорогих препаратов, пишет ИА UssurMedia.

Как действует йод и перекись

Вода, спиртовая настойка йода и перекись водорода — три компонента, которые работают в комплексе. Йод обеззараживает поверхность листьев, подавляя развитие грибка. Перекись насыщает ткани кислородом, укрепляя иммунитет растений. Вместе они создают защитный барьер, который не даёт фитофторе распространяться.

Как приготовить и обработать

На литр воды добавляют несколько капель йода и перекиси. Смесь переливают в пульверизатор и опрыскивают кусты с обеих сторон листа. Важно не лить, а именно мелко распылять — чтобы раствор покрывал зелень тонкой вуалью. Обработку проводят по сухим листьям, желательно утром или вечером. В дождливый период достаточно одной обработки в неделю.

Личный опыт автора

Когда в прошлом сезоне начались затяжные дожди, мои томаты стали чернеть. Я перепробовала несколько средств, но фитофтора не отступала. Тогда знакомая посоветовала йод с перекисью. Я приготовила раствор, опрыскала кусты. Уже после первой обработки листья перестали скручиваться, а новые плоды не поражались. К концу сезона томаты краснели на ветках.. Теперь я всегда держу этот раствор под рукой на случай дождливого лета.

Вывод

Йод и перекись — доступное и эффективное средство против фитофторы. Обработка раз в неделю защищает томаты от грибка, сохраняет листья здоровыми и позволяет плодам дозревать на кусту.

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Автор:
Евгения Сухова
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