1 стакан в унитаз - и даже вековой панцирь грязи канул в Лету: чище, чем в бизнес-классе

Новости по теме

Круче уксуса и соды: фруктовый "компот" от накипи следа не оставит, чайник чист, как в день покупки

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1 стакан уксуса в унитаз на ночь — и утром даже вековая грязь смывается без усилий, чистота как в отеле

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Липкий жирный налёт на кухне исчезает за 5 минут: смешиваю 2 ложки с жидким мылом — и шкафы сияют, без соды и уксуса

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Попробуйте этот способ один раз — больше к щётке не потянетесь: чистый унитаз за одну ночь

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Берите соду, йод или уксус: вот как в домашних условиях проверить, натуральное ли вы купили молоко

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