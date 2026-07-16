Городовой / Новости Петербурга / 1 стакан в унитаз - и даже вековой панцирь грязи канул в Лету: чище, чем в бизнес-классе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Никакой пленки и только конвекция: секреты от шеф-повара, которые делают расстегай идеальным Новости Петербурга
Лунный гороскоп на 17 июля 2026 года: что принесет этот день - прогноз затронет каждого Полезное
Опрыскала помидоры аптечной настойкой — и фитофтора обошла стороной, все дозрели до последнего Полезное
Клумбы из колес смотрятся «колхозно»: 5 стеклянных банок и провод - получаю роскошный садовый декор Новости Петербурга
Готовлю малосольные огурцы по-корейски - получается великолепная закуска: пикантная и вкусная Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

1 стакан в унитаз - и даже вековой панцирь грязи канул в Лету: чище, чем в бизнес-классе

Опубликовано: 16 июля 2026 03:45
 Проверено редакцией
1 стакан в унитаз - и даже вековой панцирь грязи канул в Лету: чище, чем в бизнес-классе
1 стакан в унитаз - и даже вековой панцирь грязи канул в Лету: чище, чем в бизнес-классе
Городовой ру
Казалось бы, что может быть проще чистки унитаза? Однако даже дорогие магазинные гели не дают долгосрочного эффекта, и уже через пару дней на поверхности снова появляется желтый налет и неприятный запах.

Производители бытовой химии заинтересованы в регулярных покупках их средств, поэтому состав часто работает лишь на видимый, но кратковременный результат. Опытный лайфхакер Ирина Полянская рассказала об альтернативе – дешевом и безопасном продукте, который всегда стоит в кухонном шкафу. Стоит залить его на ночь, и утром вы увидите сияющую чистоту, сравнимую с идеально убранным номером в отеле.

Залил и забыл

Этот способ требует минимум усилий и идеален для плановой обработки. Действуйте по следующему алгоритму, чтобы добиться максимального результата.

  • Подготовка. По возможности удалите воду из чаши, чтобы уксус попал непосредственно на солевые отложения.
  • Нагрев. Подогрейте 9-процентный столовый уксус до температуры 40–50 градусов – теплая среда многократно усиливает химическую реакцию.
  • Нанесение. Вылейте стакан средства на стенки унитаза, тщательно смачивая все проблемные зоны, особенно пространство под ободком.
  • Выдержка. Плотно закройте крышку и оставьте на 6–8 часов (всю ночь). Кислота постепенно размягчит даже застаревший камень. Утром пройдитесь щеткой и смойте воду.

Экспресс-метод для сложных случаев

Когда требуется быстрый результат, а накипь кажется непробиваемой, используйте активную шипучку. Сначала уберите воду из унитаза. Насыпьте на стенки стакан пищевой соды, после чего обильно полейте ее подогретым уксусом (еще один стакан).

Начнется бурная реакция с выделением пены – это признак правильного действия. Для усиления дезинфицирующего эффекта добавьте в смесь 5 капель йода. Оставьте состав минимум на 20 минут, но если загрязнения старые, продлите время до 1–2 часов. Завершите чистку механической обработкой щеткой и смывом.

Вывод

Забудьте о дорогих порошках с краткосрочным эффектом. Обычный уксус и сода – это бюджетное и эффективное оружие против стойких загрязнений, которое возвращает белизну при минимальных временных затратах.

Ранее "Городовой" пояснял, зачем класть гигиеническую прокладку в стиралку.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью