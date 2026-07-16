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Лунный гороскоп на 17 июля 2026 года: что принесет этот день - прогноз затронет каждого

Опубликовано: 16 июля 2026 04:23
 Проверено редакцией
Лунный гороскоп на 17 июля 2026 года: что принесет этот день - прогноз затронет каждого
Лунный гороскоп на 17 июля 2026 года: что принесет этот день - прогноз затронет каждого
Городовой ру
Лунный прогноз от портала "Городовой"

Портал “Городовой” опубликовал Лунный гороскоп на 17 июля 2026 года. В эту дату растущая Луна будет находиться в знаке Дева. Что принесет день людям?

Прогноз

День прекрасно подходит для ответственной работы, которую приходилось откладывать до последнего из-за нехватки времени, отсутствия смелости. Если сосредоточиться только на этом, то финансовый успех станет неминуемым. Чем больше выполните задач, тем больше получите уважения и денег.

Допускаются финансовые риски, крупные покупки, реализация планов, связанных с тратами. Вселенная поможет им в любых начинаниях, на которые не удавалось прежде решиться.

Так как все силы будут направлены в работу, то возможны разногласия с близкими. Им может не хватать вашего внимания, поэтому свободное время необходимо провести с теми, кто дорог. Иначе могут возникнуть конфликты.

Стоит воздержаться от споров, особенно если они связаны с работой. Любой конфликт способен отбросить на несколько шагов назад, чего точно нельзя допускать. Постарайтесь во всем соглашаться с начальством, даже если уверены в своей правоте.

В свободное время также стоит заняться составлением планов, целей на ближайшее будущее. Следует помнить, что мысли материальны.

Ранее портал "Городовой" рассказал о нумерологическом прогнозе на вторую половину июля.

Автор:
Полина Аксенова
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