Нитратный» миф и гибриды-спринтеры: почему арбузы можно покупать, не дожидаясь августа

Эксперт рассказал, какие арбузы лучше не брать.

Раньше мы все ждали середины лета, чтобы поесть арбузы. Считалось, что ранние ягоды «накачаны» нитратами. В этом была доля правды: старые сорта росли долго, и их подгоняли азотными удобрениями.

Растения не успевали их переработать, и химия попадала к нам в тарелку.

Как рассказала "Городовому" агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова, сегодня всё иначе. На смену старым сортам пришли скороспелые гибриды.

Они созревают быстро сами по себе, без лишнего допинга. Это не ГМО, а просто удачная селекция. Теперь арбуз в июле — это нормально и безопасно.

Откуда они берутся зимой?

Сейчас арбуз можно купить даже в январе. Секрета тут два. Первый — импорт. Когда у нас снег, в Иране, Египте, Бразилии или Китае — разгар лета.

Второй — технологии. Агрономы научились хранить плоды в специальных камерах с газовой средой, где они месяцами остаются свежими.

Кто проверяет качество?

Крупные магазины и официальные рынки дорожат репутацией. Каждая партия проходит проверку в лабораториях.

"Первый момент связан с тем, что любое, всё, что поступает в наши магазины и розничные сети, даже на рынках, все тестируется на количество веществ, и не только нитратов, но и других опасных веществ. Кроме того, на помощь агрономам приходят селекционеры. Они выводят гибриды, которые устойчивы к погодным условиям и могут расти в любых условиях, независимо от погоды. Они достаточно рано дают урожай. Причём это не только про арбузы, это и про другие культуры", говорит эксперт.

Если норма превышена — всю партию под нож. Поэтому в супермаркете покупать безопаснее, чем у случайного дедушки на обочине трассы.

Почему домашние тестеры врут

Многие покупают ручные нитрат-тестеры («тыкалки» с иголкой). Но верить им на 100% нельзя.

Они измеряют общую электропроводимость солей. Если арбуз рос на богатой минералами почве или просто «перепил» воды, прибор может показать заоблачные цифры, хотя плод абсолютно чист.

Настоящий результат дает только лаборатория.

"К сожалению, они не всегда достоверную информацию дают. Но, если арбуз покупается через крупные сети, то там обычно партии проверены. И на них есть документ, вы можете при покупке этот документ попросить", - рассказывает агроном.

Реальная причина отравлений

В 90% случаев люди травятся не нитратами. Виноваты обычные бактерии. Арбуз растет на земле, едет в грязной фуре, его трогают сотни рук. Вот главные ошибки:

Покупка половинок. Никогда не берите разрезанный арбуз в пленке. На жаре внутри него бактерии размножаются со скоростью света. Плохо помытая корка. Если разрезать грязный арбуз, нож занесет микробы с поверхности прямо в мякоть. Долгое хранение. Разрезанный арбуз в холодильнике живет не больше суток. Дальше он начинает закисать.

Итог: как не бояться?

Современный арбуз — продукт безопасный. Хотите максимум пользы и того самого «сахарного» вкуса? Берите целые плоды в проверенных местах.

Тщательно мойте их с мылом перед тем, как резать. И не ищите во всем химию — прогресс в сельском хозяйстве наконец-то работает на нас.

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