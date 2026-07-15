Городовой / Новости Петербурга / Нитратный» миф и гибриды-спринтеры: почему арбузы можно покупать, не дожидаясь августа
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ноги больше не пахнут даже в летний зной — простой лайфхак, который спасает весь сезон Полезное
Как вычислить предателя среди друзей: мудрец Хайям назвал главный признак – присмотритесь к своему окружению Полезное
Средняя зарплата в России — 108 000 рублей: кто получит эти деньги, а кто останется в минусе Новости Петербурга
100 тысяч проверок и всего 2 «выживших» пляжа: парадоксы петербургской воды Новости Петербурга
Под строгим запретом: вот чем категорически нельзя кормить кур – последствия будут фатальными Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Нитратный» миф и гибриды-спринтеры: почему арбузы можно покупать, не дожидаясь августа

Опубликовано: 15 июля 2026 21:50
 Проверено редакцией
Нитратный» миф и гибриды-спринтеры: почему арбузы можно покупать, не дожидаясь августа
Нитратный» миф и гибриды-спринтеры: почему арбузы можно покупать, не дожидаясь августа
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Эксперт рассказал, какие арбузы лучше не брать. 

Раньше мы все ждали середины лета, чтобы поесть арбузы. Считалось, что ранние ягоды «накачаны» нитратами. В этом была доля правды: старые сорта росли долго, и их подгоняли азотными удобрениями.

Растения не успевали их переработать, и химия попадала к нам в тарелку.

Как рассказала "Городовому" агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова, сегодня всё иначе. На смену старым сортам пришли скороспелые гибриды.

Они созревают быстро сами по себе, без лишнего допинга. Это не ГМО, а просто удачная селекция. Теперь арбуз в июле — это нормально и безопасно.

Откуда они берутся зимой?

Сейчас арбуз можно купить даже в январе. Секрета тут два. Первый — импорт. Когда у нас снег, в Иране, Египте, Бразилии или Китае — разгар лета.

Второй — технологии. Агрономы научились хранить плоды в специальных камерах с газовой средой, где они месяцами остаются свежими.

Кто проверяет качество?

Крупные магазины и официальные рынки дорожат репутацией. Каждая партия проходит проверку в лабораториях.

"Первый момент связан с тем, что любое, всё, что поступает в наши магазины и розничные сети, даже на рынках, все тестируется на количество веществ, и не только нитратов, но и других опасных веществ.

Кроме того, на помощь агрономам приходят селекционеры. Они выводят гибриды, которые устойчивы к погодным условиям и могут расти в любых условиях, независимо от погоды.

Они достаточно рано дают урожай. Причём это не только про арбузы, это и про другие культуры", говорит эксперт.

Если норма превышена — всю партию под нож. Поэтому в супермаркете покупать безопаснее, чем у случайного дедушки на обочине трассы.

Почему домашние тестеры врут

Многие покупают ручные нитрат-тестеры («тыкалки» с иголкой). Но верить им на 100% нельзя.

Они измеряют общую электропроводимость солей. Если арбуз рос на богатой минералами почве или просто «перепил» воды, прибор может показать заоблачные цифры, хотя плод абсолютно чист.

Настоящий результат дает только лаборатория.

"К сожалению, они не всегда достоверную информацию дают.  Но, если арбуз покупается через крупные сети, то там обычно партии проверены.

И на них есть документ, вы можете при покупке этот документ попросить", - рассказывает агроном.

Реальная причина отравлений

В 90% случаев люди травятся не нитратами. Виноваты обычные бактерии. Арбуз растет на земле, едет в грязной фуре, его трогают сотни рук. Вот главные ошибки:

  1. Покупка половинок. Никогда не берите разрезанный арбуз в пленке. На жаре внутри него бактерии размножаются со скоростью света.
  2. Плохо помытая корка. Если разрезать грязный арбуз, нож занесет микробы с поверхности прямо в мякоть.
  3. Долгое хранение. Разрезанный арбуз в холодильнике живет не больше суток. Дальше он начинает закисать.

Итог: как не бояться?

Современный арбуз — продукт безопасный. Хотите максимум пользы и того самого «сахарного» вкуса? Берите целые плоды в проверенных местах.

Тщательно мойте их с мылом перед тем, как резать. И не ищите во всем химию — прогресс в сельском хозяйстве наконец-то работает на нас.

Ранее «Городовой» рассказывал, стоит ли сушить кабачки.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью