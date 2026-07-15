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Как вычислить предателя среди друзей: мудрец Хайям назвал главный признак – присмотритесь к своему окружению

Опубликовано: 15 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Как вычислить предателя среди друзей: мудрец Хайям назвал главный признак – присмотритесь к своему окружению
Как вычислить предателя среди друзей: мудрец Хайям назвал главный признак – присмотритесь к своему окружению
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Персидский ученый, математик и поэт Омар Хайям оставил после себя богатое наследие мудрых и вечных рубаи. Одно из них гласит:

Поменьше в наши дни имей друзей, простак, Будь на признания скуп, не слушай льстивых врак. А погляди с умом — и ты увидишь сразу: Тот, кому верил ты, — он твой предатель, враг!

Это четверостишие затрагивает глубины человеческих взаимоотношений, преданности и доверия. Хайям призывает к осознанному подходу при выборе близкого круга общения. В его словах содержится предостережение: в условиях, когда лесть и предательство встречаются чаще, чем искренность, очень важно проявлять осмотрительность и не раскрывать свои мысли и чувства каждому.

Рекомендация «поменьше имей друзей» не является призывом к изоляции. Скорее, она подчеркивает ценность подлинной дружбы и необходимость тщательного отбора окружения с целью предотвращения возможных разочарований.

Рубаи Хайяма представляют собой не просто поэтические произведения, а философские наставления, сохраняющие свою актуальность в повседневной жизни, напоминая нам о значимости осмотрительности и мудрости в построении отношений.

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Автор:
Ксения Давыдова
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