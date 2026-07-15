Средняя зарплата в России — 108 000 рублей: кто получит эти деньги, а кто останется в минусе

Красивая цифра или зеркало реальности?

Прогнозы о средней зарплате в 108 тысяч рублей звучат внушительно, но для многих жителей страны они кажутся оторванными от жизни. Разница между официальной статистикой и реальными доходами в регионах бывает очень заметной.

Почему «средняя» зарплата вводит в заблуждение

Показатель средней зарплаты легко искажается за счёт высоких доходов в отдельных регионах и отраслях. Например, на Чукотке планка давно ушла за 200 тысяч, а в небольших городах Центральной России многие получают 35–45 тысяч до вычета налогов.

В итоге усреднённое значение становится скорее статистическим ориентиром, а не отражением типичного дохода большинства.

Что реально помогает держать бюджет под контролем

Ведите простой учёт доходов и расходов хотя бы месяц: так станет видно, какая часть денег уходит на обязательные траты, а что удаётся сохранить.

Выпишите категории, где расходы выросли сильнее всего, и подумайте, где можно аккуратно сэкономить без потери качества жизни.

Если на основной работе нет роста дохода, рассмотрите вариант небольшой подработки в своей сфере — это не про «заработать миллион», а про дополнительную защиту от инфляции.

Вывод

Средняя зарплата — это макроэкономический индикатор, который не обязан совпадать с личным бюджетом. Гораздо важнее следить за тем, как соотносятся ваши доходы и расходы, и заранее готовиться к возможным финансовым потрясениям.

Даже небольшая подушка безопасности заметно снижает уровень стресса и даёт ощущение стабильности. Об этом сообщает "Файнманомика - финансы без паники" (18+).

Мнения россиян

«Когда вижу эти средние цифры, хочется спросить: где эти люди живут и кем работают? У нас в городе 45 тысяч — это уже хорошая зарплата, и далеко не везде её платят», — Елена, 38 лет. «Я не смотрю на средние показатели: они вообще ни о чём не говорят. Считаю только свои деньги: сколько пришло, сколько ушло и что осталось», — Андрей, 44 года. «Стараюсь откладывать хотя бы 5% каждый месяц. Пусть немного, но это моя страховка, если вдруг что-то случится», — Ольга, 31 год.

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