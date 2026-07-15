С паспортом, пропуском и до полуночи: как Ивангород встретит гостей на День области

От Петербурга в Ивангород пойдут дополнительные автобусы.

Автобусов станет больше

В праздничную субботу, 1 августа, доехать до Ивангорода из Петербурга будет проще. На маршрут №842 выпустят дополнительные автобусы. Они будут ходить почти каждый час — с 7 утра и до самого вечера.

Если решите задержаться на празднике до темноты — не переживайте. Из Ивангорода в Петербург пустят два поздних рейса: в 22:00 и 23:15, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Важно: не забудьте паспорт и пропуск

Ивангород — город пограничный, поэтому просто так туда не въехать. Чтобы праздник не закончился на КПП, заранее оформите специальный пропуск (это можно сделать через Госуслуги или в погранслужбе).

В день поездки обязательно возьмите с собой паспорт РФ. Проверять документы будут у всех, это стандартная процедура для приграничной зоны.

Город не узнать

Сейчас Ивангород напоминает одну большую мастерскую. Больше 300 строителей приводят улицы в порядок. Что именно делают:

Ремонтируют сразу 25 жилых домов (красят фасады, чинят крыши).

Кладут новую плитку и асфальт.

Приводят в порядок газоны и тротуары.

На улице Гагарина обновляют входы в подъезды и делают новые площадки для ожидания автобусов.

Появится и новая достопримечательность — забавный арт-объект «Избушка-воробушка». Отличное место для новых фото в соцсетях.

Зачем ехать?

Помимо самого праздника, Ивангород знаменит своей мощной крепостью XV века. Она стоит прямо напротив эстонского замка Германа.

Посмотреть на это историческое противостояние двух крепостей через реку Нарву — само по себе событие.

А с учетом того, что город сейчас «причесали» и обновили, гулять по нему будет вдвойне приятнее.

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