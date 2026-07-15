Какие локации в Москве стоит обходить стороной - пользуются популярностью у туристов: список

Названы места в Москве, которые могут разочаровать туристов

В Москве множество мест для прогулок, но некоторых из них стараются избегать даже местные жители. Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” назвала те локации, куда она старается не ездить.

Измайловский кремль

Наблюдать за кремлем лучше со стороны, так как внутри царит хаос. Здесь можно увидеть много торговцев, зазывал, которые не дают расслабиться. Найти парковку возле локации будет затруднительно.

Старый Арбат

Блогер рассказала, что впечатления об Арбате всегда ассоциировались с шумом, толпами людей и вечным базаром. С тех пор ситуация практически не изменилась. Торговцев стало меньше, но атмосфера осталась той же.

Садовод и Фудсити

“Проблема не в товарах. Проблема в том, что это не история "зашёл, купил, вышел". Это целый день. Огромные территории, сотни однообразных павильонов, сложная навигация. Чтобы купить выгодно, нужно либо знать конкретного продавца, либо уметь торговаться. Я не люблю торговаться”, - сообщила автор канала.

Москва-Сити

Здесь легко могут заблудиться даже местные, так как вокруг одинаковые башни, подземные переходы, коридоры. С парковкой возникает особая проблема. Издалека Москва-Сити смотрится прекрасно, поэтому лучше наблюдать за ней со стороны.

Патриаршие пруды

Эта локация сильно распиарена, из-за чего здесь можно увидеть много людей, дорогие рестораны, нехватку парковки. Блогер отметила, что не видит смысла приезжать сюда ради прогулок.

Опыт автора

Соглашусь с блогером, что за некоторыми достопримечательностями лучше наблюдать со стороны. Это позволит оставить лишь положительное впечатление. Особенно этот совет будет полезен туристам.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие города Московской области подойдут для жизни на пенсии.