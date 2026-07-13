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Какие города идеально подойдут для жизни на пенсии - находятся в Московской области: список

Опубликовано: 13 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Какие города идеально подойдут для жизни на пенсии - находятся в Московской области: список
Какие города идеально подойдут для жизни на пенсии - находятся в Московской области: список
Legion-Media
Названы города, которые точно понравятся пенсионерам

Пенсионеры, которые живут в мегаполисах, чаще всего мечтают переехать в спокойные места. Для этой цели подойдет даже Подмосковье. Какие города в Московской области стоит рассмотреть для жизни на пенсии?

Верея

В этом городе складывается впечатление, что время остановилось. По утрам здесь можно услышать пение птиц, а не гул автомобилей. Население города - 5000 человек. Расстояние от центра Москвы - 123 км.

Дмитров

Здесь уже можно почувствовать городскую атмосферу, но все равно более спокойную, чем в мегаполисах. Город очень ухоженный, чистый. Население Дмитрова - 60 000 человек. Расстояние от МКАД до Дмитрова - примерно 60 км, сообщает канал "Самый главный путешественник".

Дубна

Те, кто бывал в этом городе, утверждают, что в нем даже легче дышится. В Дубне много зелени, есть река Волга. Люди отличаются спокойным характером, тут нет напряженности, которая обычно присутствует в мегаполисах. Дубна находится в 120 км от Москвы.

Зарайск

Город является очень уютным и тихим. Именно здесь возникает ощущение отдельного мира, где все друг друга знают. Тут точно не придется жить в постоянной гонке. Население Зарайска - 12 000 человек.

Лосино-Петровский

Город является небольшим, комфортным, ведь в нем есть все удобства, при этом тут нет пробок, суеты и прочих сложностей. Расстояние от МКАД - 30 км.

Опыт автора

Я посещала Дубну, Дмитров и Зарайск. Каждый город уникален, поэтому не получится выбрать какой-то один. Перед переездом важно обязательно побывать во всех перечисленных городах, только после чего принимать решение.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие ошибки могут испортить отдых в ОАЭ.

Автор:
Полина Аксенова
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