Месяц жила в немецкой семье - вот к чему так и не привыкла: русскому человеку понять сложно

Немецкий быт глазами россиянина: к чему не привыкнуть за месяц.

Многие представляют Германию по глянцевым картинкам: идеальные улочки, аккуратные домики и безупречный порядок. Реальность же открывается только изнутри, когда перестаешь быть туристом и начинаешь жить по местным правилам. Тогда заметны детали, которые ускользают от беглого взгляда, но сильно влияют на повседневный комфорт. Взгляните на эту страну через призму наблюдений человека, прожившего месяц в немецкой семье. Свою историю рассказал автор блога «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ».

Открытые пространства и отсутствие штор

Присмотритесь к частным домам в небольших немецких городах — заборов здесь почти нет. Вместо них жители высаживают живые изгороди или устанавливают низкие декоративные ограждения. Красиво, но создает стойкое ощущение, что ваша жизнь выставлена напоказ.

Участки плавно перетекают друг в друга, и люди не испытывают никакого дискомфорта, когда соседи видят их отдыхающими во дворе. К этому добавляется привычка не вешать шторы — вместо них используют жалюзи. Для местных это норма, а для гостя — постоянное чувство незащищенности и отсутствие домашнего уюта.

Мусорная рутина и бутылочный культ

Раздельный сбор мусора — дело привычки, но сдача бутылок превращается в целый ритуал, когда сталкиваешься с ним ежедневно. В Германии не принято выбрасывать тару — ее сдают, предварительно накопив дома.

И вот уже в каждой квартире стоит коробка с пустыми бутылками, напоминая знакомый с детства пакет с пакетами. При этом сдачей тары занимаются все, независимо от образования и статуса, что вызывает культурный шок у человека, выросшего с фразой «будешь плохо учиться — пойдешь бутылки собирать».

Холод в домах и ранние закрытия

Зимой и в межсезонье в немецких домах прохладно, иногда даже холоднее, чем на улице. Это не единичный случай, а массовое явление, к которому жители привыкли настолько, что перестали замечать. Они ходят по квартире в теплых кофтах, спят в пижамах под пледами — и считают это нормой.

Добавьте к этому график работы заведений: после 8–9 вечера найти открытое кафе или магазин практически невозможно, исключение составляют лишь крупные города. Доставка еды работает с задержками, супермаркеты закрываются в 9, в субботу — в 5 вечера, а в воскресенье не работают вовсе.

Бумажная бюрократия и наличный расчет

Современная Германия удивляет приверженностью аналоговым методам. Маркетплейсы здесь не прижились — нужную вещь приходится искать по магазинам вживую, иногда объезжая соседние города.

Оплата картой доступна не везде, немцы доверяют только наличным и тщательно отчитываются за каждую трату. А важные документы, штрафы и платежки до сих пор приходят по обычной почте — и все эти бумаги требуется бережно хранить годами. Вот краткий список того, что вызывает наибольшее недоумение:

Отсутствие круглосуточных магазинов и доставки. Необходимость личного присутствия для решения любых вопросов. Очереди в учреждениях вместо электронных кабинетов.

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