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Кладоспориоз от фитофтороза различаем на раз-два: агроном Давыдова устроила ликбез – путать болезни не стоит

Опубликовано: 14 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Кладоспориоз от фитофтороза различаем на раз-два: агроном Давыдова устроила ликбез – путать болезни не стоит
Кладоспориоз от фитофтороза различаем на раз-два: агроном Давыдова устроила ликбез – путать болезни не стоит
Городовой ру
Разбираемся с кладоспориозом

Кладоспориоз представляет собой серьезное заболевание томатов, способное нанести огромный ущерб урожаю. Агроном Ксения Давыдова рассказала, что часто его путают со фитофторозом, однако существуют серьёзные различия.

Отличия двух заболеваний

При фитофторозе на верхней поверхности листьев быстро формируются округлые бурые пятна, локализующиеся по краям. Инфекция может проявляться на любой части растения.

Кладоспориоз, в свою очередь, имеет иную специфику. Поражение начинается с нижних листьев и распространяется вверх. На верхней стороне листа наблюдаются округлые оливковые пятна, которые со временем приобретают коричневый оттенок. С нижней стороны на пораженных участках формируется сначала светло-серый, а затем коричневый бархатистый налет. Впоследствии листья усыхают.

Развитие заболевания ускоряется при образовании конденсата на листьях или при уровне влажности воздуха, приближающемся к 100%.

Меры профилактики:

  • Соблюдение севооборота.
  • Поддержание оптимальных параметров температуры (20-26°C) и влажности воздуха (45-60%).
  • Умеренный полив растений и мульчирование грядок.
  • Обеспечение вентиляции растений и нижнего яруса.
  • Формирование томатов в один стебель.

Ранее мы рассказали, как защитить капусту от вредителей.

Автор:
Ксения Давыдова
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