Беру простой сорняк — и капуста без вредителей все лето: гусеницы к кочанам и близко не подползут

Даже опытные садоводы могут столкнуться с появлением вредителей на капусте, поскольку эта культура часто подвергается нападениям различных насекомых. Отсутствие своевременных мер может привести к снижению как качества, так и количества урожая.
Тем не менее, стоит избегать применения химических средств, особенно в период созревания урожая, чтобы предотвратить попадание токсичных веществ на кочаны и сохранить пригодность капусты к употреблению. По словам агронома Ксении Давыдовой, отдавать предпочтение лучше натуральным средствам, созданным на основе природных компонентов.
Народное средство
Настой из лопуха демонстрирует высокую эффективность, так как его специфический запах и горечь этого растения отпугивают капустных вредителей. Это не только предотвращает повреждение листьев культуры, но даже исключает приближение вредителей к урожаю.
Приготовление
Для приготовления средства необходимо заполнить крупное ведро измельченным лопухом, залить его теплой водой, накрыть крышкой и настаивать в течение 2-3 дней.
После этого нужно процедить настой, добавить три столовые ложки натертого хозяйственного мыла, перелить полученную жидкость в емкость с распылителем и обработать сельскохозяйственные культуры. Мыло способствует лучшему прилипанию раствора к поверхностям растений.
Первые результаты будут заметны уже в течение нескольких часов, вредители покинут капусту, не выдерживая специфического "аромата" и вкуса лопуха. Рекомендуется периодически повторять процедуру, чтобы обеспечить защиту растений от насекомых на протяжении всего сезона.
Ранее мы рассказали, как получить идеально ровные корнеплоды моркови.