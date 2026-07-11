Хрустящая вкуснятина к чаю: заливаю муку кипятком - и уютное печенье на столе

Выпечка - это не так страшно, как себе представляют многие начинающие хозяйки. Если сильно захотеть, то можно придумать рецепт домашнего лакомства из того, что найдется в холодильнике. Так сделала и кулинарный блогер Наталья Калнина. Соединив самые простые компоненты, она приготовила вкуснейшее печенье для семейного завтрака.
Наталья делится секретом приготовления теплого домашнего десерта в своем дзен-канале.
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 270 г;
- растительное масло — 80 мл;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- вода холодная — 125 мл.
- по желанию: семена льна, кунжут, мак или очищенные семечки подсолнечника — 2 ст. л.
Приготовление:
Соедините муку, сахар, соль, наполнители, перемешайте. Соедините масло и воду, поставьте на газ и доведите до кипения. Сделайте в муке углубление и влейте кипящую жидкость, быстро замешайте ложкой, переложите на стол и вымесите тесто руками. Масса должна получиться пластичной. Дайте ей отдохнуть 15 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 2-3 мм, разрежьте на печенье, выложите на противень с пергаментом и запекайте 10-15 минут при 200 градусах.
Ароматные, рассыпчатые, мягкие печеньки готовы! Галеты выходят слоистыми, ломкими и очень аппетитными. Идеальное домашнее лакомство к утреннему чаю или кофе!
"Я часто делаю такие галеты к утреннему кофе или вечернему чаю. Рецепт уже проверила много раз — он всегда работает", - уверяет Наталья Калнина.
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