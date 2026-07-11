Городовой / Полезное / Хрустящая вкуснятина к чаю: заливаю муку кипятком - и уютное печенье на столе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Синоптики озадачили прогнозом: выходные — как лотерея, на юге жара под +40, в Москве дожди с грозами, на Урале потоп Полезное
5 достойных замен Турции и Египту на лето‑2026: что посмотреть и география поездок Новости Петербурга
Что делать, если заселили в плохой номер отеля - есть несколько вариантов: ругаться не придется Полезное
Синоптики обещают до +32 градусов в Ленобласти 11 июля Новости Петербурга
Муж заставит скупить все кабачки: чебуреки из самого летнего овоща – быстро, вкусно и питательно Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Лайфхак Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Хрустящая вкуснятина к чаю: заливаю муку кипятком - и уютное печенье на столе

Опубликовано: 11 июля 2026 00:30
 Проверено редакцией
Хрустящая вкуснятина к чаю: заливаю муку кипятком - и уютное печенье на столе
Хрустящая вкуснятина к чаю: заливаю муку кипятком - и уютное печенье на столе
Городовой ру
Кулинарный блогер раскрыла простейший рецепт теплого уютного домашнего печенья

Выпечка - это не так страшно, как себе представляют многие начинающие хозяйки. Если сильно захотеть, то можно придумать рецепт домашнего лакомства из того, что найдется в холодильнике. Так сделала и кулинарный блогер Наталья Калнина. Соединив самые простые компоненты, она приготовила вкуснейшее печенье для семейного завтрака.

Наталья делится секретом приготовления теплого домашнего десерта в своем дзен-канале.

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 270 г;
  • растительное масло — 80 мл;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • вода холодная — 125 мл.
  • по желанию: семена льна, кунжут, мак или очищенные семечки подсолнечника — 2 ст. л.

Приготовление:

Соедините муку, сахар, соль, наполнители, перемешайте. Соедините масло и воду, поставьте на газ и доведите до кипения. Сделайте в муке углубление и влейте кипящую жидкость, быстро замешайте ложкой, переложите на стол и вымесите тесто руками. Масса должна получиться пластичной. Дайте ей отдохнуть 15 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 2-3 мм, разрежьте на печенье, выложите на противень с пергаментом и запекайте 10-15 минут при 200 градусах.

Ароматные, рассыпчатые, мягкие печеньки готовы! Галеты выходят слоистыми, ломкими и очень аппетитными. Идеальное домашнее лакомство к утреннему чаю или кофе!

"Я часто делаю такие галеты к утреннему кофе или вечернему чаю. Рецепт уже проверила много раз — он всегда работает", - уверяет Наталья Калнина.

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить нежнейший салат «Демидовский»: говядина плюс яблоко и еще пара компонентов — про "Оливье" больше не вспомните.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью