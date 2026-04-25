Нежнейший салат «Демидовский»: говядина плюс яблоко и еще пара компонентов — про "Оливье" больше не вспомните

Опубликовано: 25 апреля 2026 09:22
 Проверено редакцией
Кулинарный блогер Наталья Калнина рассказала, как приготовить новый салат из говядины и яблок

Салат "Оливье" - чистая классика, которую выставляют на каждый праздничный стол. Но, согласитесь, это блюдо уже приелось, и каждый раз гости ждут какое-то новое лакомство, такое же вкусное, сытное и нежное, но все-таки более оригинальное. Кулинарный блогер Наталья Калнина предлагает подать на стол новый салат, который называется "Демидовский". Впервые Наталья попробовала это блюдо в ресторане на Алтае и сразу оценила его необыкновенный вкус.

В основе салата - говядина. Да, каждый день такой не поешь, но ради праздника можно купить кусок хорошего мяса. Рассказываем, как готовить.

Ингредиенты:

  • говядина — 250 г;
  • огурец свежий — 1–2 шт.;
  • чернослив — 30–50 г;
  • яблоко зелёное — 1 шт.;
  • сыр твёрдый — 30 г;
  • майонез — по вкусу для заправки.

Приготовление:

Отварите говядину, порежьте кубиками. Порубите кубиками чернослив и огурец. Очистите яблоко, порежьте кубиками. Заправьте все продукты майонезом и посыпьте тертым сыром. Салат готов!

Блюдо получается легким, но в то же время сытным и очень вкусным. Мясо делает салат пикантным, огурец - сочным, чернослив придает приятные сладковатые нотки, а яблоко - легкую кислинку и хруст. Общее сочетание компонентов дает сбалансированный насыщенный вкус, которым хочется наслаждаться снова и снова.

"Салат оценили сразу и попросили добавки. Теперь он частый гость на нашем столе — и на будни, и на праздники", - рассказала Наталья Калнина.

Ранее "Городовой" рассказывал почему гороховый суп получается как размазня — жидкий и "пустой": эту ошибку допускают 9 из 10 хозяек.

Автор:
Анна Леонова
