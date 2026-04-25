Нежнейший салат «Демидовский»: говядина плюс яблоко и еще пара компонентов — про "Оливье" больше не вспомните

Салат "Оливье" - чистая классика, которую выставляют на каждый праздничный стол. Но, согласитесь, это блюдо уже приелось, и каждый раз гости ждут какое-то новое лакомство, такое же вкусное, сытное и нежное, но все-таки более оригинальное. Кулинарный блогер Наталья Калнина предлагает подать на стол новый салат, который называется "Демидовский". Впервые Наталья попробовала это блюдо в ресторане на Алтае и сразу оценила его необыкновенный вкус.
В основе салата - говядина. Да, каждый день такой не поешь, но ради праздника можно купить кусок хорошего мяса. Рассказываем, как готовить.
Ингредиенты:
- говядина — 250 г;
- огурец свежий — 1–2 шт.;
- чернослив — 30–50 г;
- яблоко зелёное — 1 шт.;
- сыр твёрдый — 30 г;
- майонез — по вкусу для заправки.
Приготовление:
Отварите говядину, порежьте кубиками. Порубите кубиками чернослив и огурец. Очистите яблоко, порежьте кубиками. Заправьте все продукты майонезом и посыпьте тертым сыром. Салат готов!
Блюдо получается легким, но в то же время сытным и очень вкусным. Мясо делает салат пикантным, огурец - сочным, чернослив придает приятные сладковатые нотки, а яблоко - легкую кислинку и хруст. Общее сочетание компонентов дает сбалансированный насыщенный вкус, которым хочется наслаждаться снова и снова.
"Салат оценили сразу и попросили добавки. Теперь он частый гость на нашем столе — и на будни, и на праздники", - рассказала Наталья Калнина.
