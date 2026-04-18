Почему гороховый суп как размазня — жидкий и "пустой": эту ошибку допускают 9 из 10 хозяек

Гороховый суп - это популярное блюдо в каждой семье. Наваристый, густой, насыщенный гороховый суп хорошо и надолго насыщает организм. Однако нередко вместо сытной густой похлебки в тарелке оказывается прозрачная вода с размазней на дне. А бывает и так, что горох разваривается в пыль, и от супа остается лишь пустой бульон.
Почему такое происходит? Оказывается, все дело в одной очень распространенной ошибке. Подробностями делится кулинарный блогер Наталья Калнина.
Оказывается, вся "соль" в соли. Нередко женщины сразу подсаливают бульон при закипании воды, но именно соль и блокирует размягчение гороха. Из-за нее крахмал не выходит наружу, и бульон остается жидким, "пустым", не наваристым, а горох при этом жесткий либо распадается на мелкие частицы, не отдав бульону густоту. Такой суп - невкусный, прозрачный, неаппетитный.
Наталья предлагает варить правильный гороховый суп по следующему алгоритму.
Ингредиенты:
- горох колотый — 500 г;
- мясо на кости (свинина или копченые ребра) — 400–500 г;
- картофель — 3–4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль, перец, лавровый лист — по вкусу;
- сливочное масло — 1 ст. л.
Приготовление:
Промойте горох, замочите на 2-3 часа. Мясо залейте водой, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и варите 1 час. Извлеките мясо из бульона, удалите кости и порежьте мякоть на куски, верните их в бульон. Засыпьте горох и варите 40 минут. Порубите картошку, обжарьте на сковороде со сливочным маслом измельченные лук и морковь, добавьте через 40 минут картошку и зажарку в суп. Только теперь подсолите блюдо, поперчите и добавьте лавровый лист, оставьте на 10 минут, выключите и настоите под крышкой 15 минут.
Вот так у вас получится густой, наваристый гороховый суп с ярко выраженным вкусом и приятной нежной консистенцией. Приятного аппетита!
