Почему гороховый суп как размазня — жидкий и "пустой": эту ошибку допускают 9 из 10 хозяек
Почему гороховый суп как размазня — жидкий и "пустой": эту ошибку допускают 9 из 10 хозяек

Опубликовано: 18 апреля 2026 11:51
 Проверено редакцией
Legion-Media
Кулинарный блогер рассказала, почему у некоторых женщин не получается наваристый густой гороховый суп

Гороховый суп - это популярное блюдо в каждой семье. Наваристый, густой, насыщенный гороховый суп хорошо и надолго насыщает организм. Однако нередко вместо сытной густой похлебки в тарелке оказывается прозрачная вода с размазней на дне. А бывает и так, что горох разваривается в пыль, и от супа остается лишь пустой бульон.

Почему такое происходит? Оказывается, все дело в одной очень распространенной ошибке. Подробностями делится кулинарный блогер Наталья Калнина.

Оказывается, вся "соль" в соли. Нередко женщины сразу подсаливают бульон при закипании воды, но именно соль и блокирует размягчение гороха. Из-за нее крахмал не выходит наружу, и бульон остается жидким, "пустым", не наваристым, а горох при этом жесткий либо распадается на мелкие частицы, не отдав бульону густоту. Такой суп - невкусный, прозрачный, неаппетитный.

Наталья предлагает варить правильный гороховый суп по следующему алгоритму.

Ингредиенты:

  • горох колотый — 500 г;
  • мясо на кости (свинина или копченые ребра) — 400–500 г;
  • картофель — 3–4 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • соль, перец, лавровый лист — по вкусу;
  • сливочное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Промойте горох, замочите на 2-3 часа. Мясо залейте водой, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и варите 1 час. Извлеките мясо из бульона, удалите кости и порежьте мякоть на куски, верните их в бульон. Засыпьте горох и варите 40 минут. Порубите картошку, обжарьте на сковороде со сливочным маслом измельченные лук и морковь, добавьте через 40 минут картошку и зажарку в суп. Только теперь подсолите блюдо, поперчите и добавьте лавровый лист, оставьте на 10 минут, выключите и настоите под крышкой 15 минут.

Вот так у вас получится густой, наваристый гороховый суп с ярко выраженным вкусом и приятной нежной консистенцией. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказывал, что делать с "дубовым" как подошва салом: если не жуется — кидаю в кастрюлю и готовлю крышесносное блюдо.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
