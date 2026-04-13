Городовой / Полезное / "Дубовое" как подошва сало не выкидываю: если не жуется — кидаю в кастрюлю и готовлю крышесносное блюдо
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Синоптики рассказали, каким будет начало лета 2026 года в регионах России: когда идти на пляж Полезное
Когда откроют станцию метро «Броневая» в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Петербургский HR-совет: когда говорить о прибавке к зарплате Город
Нарядный салат "Париж в снегу": никаких деликатесов, а вкус — как в ресторане Полезное
Закуска "Кайфун": эффектное блюдо из помидоров для праздничного стола за считаные минуты Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

"Дубовое" как подошва сало не выкидываю: если не жуется — кидаю в кастрюлю и готовлю крышесносное блюдо

Опубликовано: 13 апреля 2026 14:07
 Проверено редакцией
"Дубовое" как подошва сало не выкидываю: если не жуется — кидаю в кастрюлю и готовлю крышесносное блюдо
"Дубовое" как подошва сало не выкидываю: если не жуется — кидаю в кастрюлю и готовлю крышесносное блюдо
Legion-Media
Что делать с жестким салом, которое не прожевать

Если вы купили на рынке жесткое сало, которое невозможно разжевать, то не стоит его выбрасывать либо скармливать собакам. На самом деле из такого "дубового" продукта можно сделать настоящий кулинарный шедевр и подать даже к празднику. Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом превращения жесткого как подошва сала в сногсшибательное блюдо.

Наталья предлагает отварить сало в луковой шелухе - получится умопомрачительная ароматная закуска, которая превзойдет за столом даже ветчину.

Ингредиенты:

  • "дубовое" сало - 500 г;
  • вода - 1,5 л;
  • луковая шелуха - 3 горсти;
  • соль - 4 ст. л.;
  • сахар - 1 ст. л.;
  • перец черный горошком - 5 шт.;
  • чеснок - 3 зубчика;
  • лавровый лист - 2 шт.

Приготовление:

Нарежьте сало брусками по 5-6 см вместе со шкуркой. Шелуху промойте, залейте водой, добавьте соль, сахар и специи, доведите рассол до кипения и варите 10 минут на среднем огне. Добавьте в рассол сало и варите 1,5 часа на слабом огне под крышкой. Оставьте сало в жидкости остужаться, обсушите полотенцем, натрите измельченным чесноком, заверните в фольгу и уберите в холодильник на 5-6 часов.

Сало получается шикарным! Мягкое, нежное, ароматное, легко режется и буквально тает во рту - даже не верится, что когда-то оно было твердым, как бетон. Идеальная закуска как к семейному ужину, так и к праздничному столу. Готовится легко, и продукт выбрасывать не пришлось.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью