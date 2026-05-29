Белый хлеб и тающее масло: как приготовить легендарные «Пожарские котлеты»

Эти котлеты обожал Пушкин.

Есть блюда, которые пробуешь один раз и запоминаешь навсегда. "Пожарские котлеты" — как раз из таких. Это не просто еда, а настоящий гастрономический бренд с двухсотлетней историей.

С чего всё началось?

Рецепт родился в маленьком городке Торжок под Тверью. В начале XIX века там стоял трактир семьи Пожарских. Хозяйка, Дарья Пожарская, изначально готовила котлеты из телятины.

Но со временем рецепт изменили. Мясо заменили на курицу. Она была дешевле, нежнее и быстрее готовилась. Именно этот «куриный» вариант так понравился гостям, что весть о нем разлетелась по всей стране.

Одобрено Пушкиным и царем

В те времена путь из Москвы в Петербург занимал много времени. Торжок был идеальным местом для отдыха. Мимо трактира Пожарских не мог проехать никто.

Сам Александр Сергеевич Пушкин так полюбил эти котлеты, что советовал их друзьям в стихах.

Даже император Николай I оценил это блюдо. По легенде, однажды он случайно попробовал их в трактире и пришел в такой восторг, что пригласил Дарью Пожарскую готовить для царской семьи.

Так котлеты из провинциального трактира попали прямо на столы высшей знати.

Рецепт

Шеф-повар Денис Перевоз поделился с "Городовым" рецептом легендарных котлет.

Ингредиенты Количество Куриное филе (грудка) 500 г Сливочное масло 100 г Лук 1 шт Яйцо 1 шт Белый хлеб (или батон) 100 г Сливки (20 – 30 % жирности) 100 мл Соль и перец по вкусу Батон для панировки 20 г Масло для жарки по вкусу

Приготовление

1. Сливочное масло предварительно заморозить.

2. Срезать с батона корочки и нарезать половину хлеба кубиками 1см. Данные кубики будем использовать для панировки котлет.

Кубики подсушить в духовке или оставить на ночь при комнатной температуре. Если будете использовать духовку для сушки, сухарики не должны поменять цвет.

3. Оставшийся хлеб без корочек, залить сливками до размягчения.

4. Куриное филе, размоченный хлеб и луковицу пропустить через мясорубку с мелкой ячейкой.

5. Натереть в фарш при помощи терки сливочное масло, посолить, поперчить, добавить яйцо, хорошенько перемешать массу деревянной лопаткой, накрыть пищевой плёнкой и убрать на час в холодильник или морозилку.

6. Смочить руки водой. Слепить из фарша небольшие шарики и обвалять в нарубленном батоне со всех сторон.

7. Разогреть в сковороде масло. На среднем огне обжарить котлеты с двух сторон до образования золотистой корочки. После обжаривания довести котлеты до готовности в духовке при температуре 180 °C в течение 10 минут.

P.S. если размер котлет не большой, котлета приготовиться в сковороде.

Денис Перевоз Шеф-повар "«Пожарские котлеты» можно подавать с картофельным пюре, гречкой или овощным гарниром", - советует эксперт.

