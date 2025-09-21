Окончил Международную Академию Туризма по специальности «инженер-технолог пищевых продуктов» и Московский государственный университет технологий и управления по специальности «Управление развитием сети предприятий индустрии питания».

Стажировался в известных заведениях Италии, Испании и Франции, таких, как ресторан Поля Бокюза, ресторан La Pergola, ресторан ARZAK, получивших высшую оценку красного гида Мишлен – три звезды.

Президент Ассоциации кулинаров Москвы, член правления национальной ассоциации кулинаров, руководитель направления образования НАК, судья международного класса WACS, призер международных и российских кулинарных чемпионатов.

Шеф-консультант и владелец консалтинговой компании «Рецепт успеха».

Кулинарный опыт: более 25 лет.

Технологии кухонь мира: русская, итальянская, средиземноморская, американская, паназиатская, грузинская, фаст-фуд, пивная с собственным мясным производством.