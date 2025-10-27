Городовой / Общество / Наггетсы из кабачков: вкусный секрет для всей семьи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург лишился мастера пера: ушёл из жизни известный журналист Дмитрий Синочкин Общество
700 рублей в год и 140 000 долгов: сколько зарабатывал Пушкин и почему жил в долгах Общество
Минус один салон Lada в Петербурге: впервые с 2019-го закрылся дилерский центр Общество
«Это не панацея»: как выбрать хлеб, и полезны ли цельнозерновые продукты Общество
Некоторые вагоны РЖД запрещено «спускать с горки»: чем это чревато Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Наггетсы из кабачков: вкусный секрет для всей семьи

Опубликовано: 27 октября 2025 15:00
наггетсы
Наггетсы из кабачков: вкусный секрет для всей семьи
Городовой ру

Это блюдо подходит для большой компании, когда нужно быстро накормить всех вкусно и без лишних хлопот.

Многие думают, что кабачок — обычный овощ, серый и неприметный. На самом деле из него можно сделать настоящее лакомство, которое нравится даже детям.

Кабачковые наггетсы — именно такой случай: с хрустящей корочкой и мягкой серединкой.

Они хороши и теплыми, и холодными — второе редко удается проверить, ведь наггетсы исчезают со стола моментально.

Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому», как просто и быстро их приготовить.

Рецепт

Ингредиенты Количество
Кабачки 2 средних (около 500-600 г)
Соль 1 ч.л. (для удаления лишней влаги)
Яйцо 2 шт
Чеснок 2 зубчика
Соль, черный перец, укроп по вкусу
Мука 5 ст. ложек
Сухари панировочные 150 г
Манная крупа 5 ст. ложек
Масло растительное 200-300 мл

Приготовление

  1. Натрите кабачки на крупной терке, добавьте соль и оставьте на 10-15 минут.
  2. Отожмите влагу. В миску с отжатыми кабачками добавьте 1 яйцо, чеснок, соль, но помните, что уже солили кабачки.
  3. Добавьте перец и нарезанный укроп, перемешайте и у вас получится влажная, но не жидкая масса.
  4. Теперь панировка. Поставьте перед собой три тарелки: с мукой, со взбитым яйцом, со смесью панировочных сухарей и манки.
  5. Лепите и панируйте наггетсы;

«Сформируйте из кабачковой массы небольшие продолговатые котлетки-наггетсы. Обваляйте каждый наггетс: сначала в муке (со всех сторон, стряхните излишки).

Затем окуните во взбитое яйцо. И, наконец, обваляйте в смеси сухарей, прижимая панировку, чтобы она хорошо схватилась», — поясняет эксперт.

  1. Выложите готовые наггетсы на разделочную доску или тарелку. Разогрейте в сковороде масло.
  2. Обжарьте наггетсы партиями по 2-3 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки.
  3. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.
Денис Перевоз
Денис Перевоз Шеф-повар

«Рекомендую подавать с соусом из сметаны с укропом, соком лимона и чесноком», — говорит Денис Перевоз.
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью