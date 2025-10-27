Наггетсы из кабачков: вкусный секрет для всей семьи

Это блюдо подходит для большой компании, когда нужно быстро накормить всех вкусно и без лишних хлопот.

Многие думают, что кабачок — обычный овощ, серый и неприметный. На самом деле из него можно сделать настоящее лакомство, которое нравится даже детям.

Кабачковые наггетсы — именно такой случай: с хрустящей корочкой и мягкой серединкой.

Они хороши и теплыми, и холодными — второе редко удается проверить, ведь наггетсы исчезают со стола моментально.

Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому», как просто и быстро их приготовить.

Рецепт

Ингредиенты Количество Кабачки 2 средних (около 500-600 г) Соль 1 ч.л. (для удаления лишней влаги) Яйцо 2 шт Чеснок 2 зубчика Соль, черный перец, укроп по вкусу Мука 5 ст. ложек Сухари панировочные 150 г Манная крупа 5 ст. ложек Масло растительное 200-300 мл

Приготовление

Натрите кабачки на крупной терке, добавьте соль и оставьте на 10-15 минут. Отожмите влагу. В миску с отжатыми кабачками добавьте 1 яйцо, чеснок, соль, но помните, что уже солили кабачки. Добавьте перец и нарезанный укроп, перемешайте и у вас получится влажная, но не жидкая масса. Теперь панировка. Поставьте перед собой три тарелки: с мукой, со взбитым яйцом, со смесью панировочных сухарей и манки. Лепите и панируйте наггетсы;

«Сформируйте из кабачковой массы небольшие продолговатые котлетки-наггетсы. Обваляйте каждый наггетс: сначала в муке (со всех сторон, стряхните излишки). Затем окуните во взбитое яйцо. И, наконец, обваляйте в смеси сухарей, прижимая панировку, чтобы она хорошо схватилась», — поясняет эксперт.

Выложите готовые наггетсы на разделочную доску или тарелку. Разогрейте в сковороде масло. Обжарьте наггетсы партиями по 2-3 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.