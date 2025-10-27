Наггетсы из кабачков: вкусный секрет для всей семьи

Многие думают, что кабачок — обычный овощ, серый и неприметный. На самом деле из него можно сделать настоящее лакомство, которое нравится даже детям.
Кабачковые наггетсы — именно такой случай: с хрустящей корочкой и мягкой серединкой.
Они хороши и теплыми, и холодными — второе редко удается проверить, ведь наггетсы исчезают со стола моментально.
Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому», как просто и быстро их приготовить.
Рецепт
|Ингредиенты
|Количество
|Кабачки
|2 средних (около 500-600 г)
|Соль
|1 ч.л. (для удаления лишней влаги)
|Яйцо
|2 шт
|Чеснок
|2 зубчика
|Соль, черный перец, укроп
|по вкусу
|Мука
|5 ст. ложек
|Сухари панировочные
|150 г
|Манная крупа
|5 ст. ложек
|Масло растительное
|200-300 мл
Приготовление
- Натрите кабачки на крупной терке, добавьте соль и оставьте на 10-15 минут.
- Отожмите влагу. В миску с отжатыми кабачками добавьте 1 яйцо, чеснок, соль, но помните, что уже солили кабачки.
- Добавьте перец и нарезанный укроп, перемешайте и у вас получится влажная, но не жидкая масса.
- Теперь панировка. Поставьте перед собой три тарелки: с мукой, со взбитым яйцом, со смесью панировочных сухарей и манки.
- Лепите и панируйте наггетсы;
«Сформируйте из кабачковой массы небольшие продолговатые котлетки-наггетсы. Обваляйте каждый наггетс: сначала в муке (со всех сторон, стряхните излишки).
Затем окуните во взбитое яйцо. И, наконец, обваляйте в смеси сухарей, прижимая панировку, чтобы она хорошо схватилась», — поясняет эксперт.
- Выложите готовые наггетсы на разделочную доску или тарелку. Разогрейте в сковороде масло.
- Обжарьте наггетсы партиями по 2-3 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки.
- Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.