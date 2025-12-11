Горки высотой в шесть этажей: как развлекались петербуржцы до эры холодильников

Сто лет назад в Петербурге зимой умели развлекаться.

Зима в Петербурге всегда была временем контрастов — от промозглого холода до удивительных, порой немыслимых для современного человека зрелищ.

Экскурсовод Вадим Верещагин раскрывает перед публикой картины тех времён, когда замерзшие реки и каналы становились центром городской жизни и развлечений.

“Зимой на Неве устраивали и другие необычные зрелища”, — отмечает Верещагин в беседе с «Городовой», описывая картину, далёкую от привычного современного зимнего пейзажа.

Конные бега на льду: триумф простоты

Одной из самых захватывающих забав, распространенных в 18-19 веках, были конные соревнования прямо на льду Невы. Напротив Стрелки Васильевского острова возводились настоящие ипподромы.

Это было зрелище, сочетавшее азарт и городскую суету.

Существует поучительная история о том, как “некий мужичок на лохматой, непрезентабельной лошадёнке вышел на лёд и обогнал всех породистых соперников — и толпа была в полном восторге”.

Это свидетельствовало о том, что в народных гуляниях ценилась не столько порода, сколько смекалка и удача.

Ярмарки, иллюминация и ледовые аттракционы

Тогдашняя зима, по воспоминаниям, была совершенно иной. Лед Невы, каналов и рек превращался в обширное пространство для ярмарок, гуляний и катаний.

Торговцы не теряли времени — они разъезжали по льду на коньках, предлагая желающим водку, которую продавали “для сугреву”.

Атмосферу той эпохи сегодня можно ощутить, просмотрев фильм «Серебряные коньки», ведь “часть сцен которого снимали прямо на льду петербургских рек и каналов”.

В украшении льда также проявлялась фантазия: в толщу вмораживали деревья, создавая причудливую иллюминацию.

"Тогдашняя зима была совсем иной. На льду Невы, каналов и рек устраивали ярмарки, катания, гулянья. Делали иллюминацию, в лёд вмораживали деревья".

Гигантские горки и слалом на коньках

Самым впечатляющим зрелищем, несомненно, были зимние горки. Их строили на льду Невы и Адмиралтейском лугу. По воспоминаниям очевидцев, некоторые из них достигали поразительной высоты.

“По воспоминаниям, высотой до 21 метра — это почти шестиэтажный дом! И с них скатывались не только сидя и на санках, но и стоя на коньках — так что современный слалом отдыхает”.

Лед как жизненно важный ресурс

Помимо развлечений, лёд Невы имел и сугубо практическое значение — это была целая отдельная индустрия заготовки льда.

В отсутствие холодильных установок, лёд служил для охлаждения продуктов, а во дворцах его использовали для изысканных нужд — “для охлаждения вина и приготовления мороженого”.

Кульминацией зимней инфраструктуры стало появление в начале XX века ледового трамвая. Когда лёд достигал необходимой толщины, по нему прокладывали маршрут.

Это было поразительным инженерным достижением.