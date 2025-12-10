«На улице зима, а там всегда лето»: где погулять зимой с детьми в Петербурге

Декабрь в Петербурге — это время спешки, подготовки к Новому году и неизбежного ощущения, что время ускользает.
В этой суматохе родители ищут места, где можно не только почувствовать дух праздника, но и укрыться от промозглой уличной погоды, чтобы дети не “бесконечно сидели в телефоне”.
Экскурсовод Людмила Разбегаева предлагает решение, которое переносит семью из промозглого ноября прямиком в тропическое лето — Ботанический сад Петра Великого.
Летняя география посреди северной зимы
Ботанический сад на Аптекарском острове — это не просто парк, это живая история и климатический заповедник.
Основанный Петром I в 1714 году как «Аптекарский огород» для выращивания лекарственных трав, сад прошел долгий путь.
До конца XIX века его возглавляли исключительно иностранцы — так, немецкий ботаник Иоганн Сигезбек внес значительный вклад в развитие коллекции.
При Екатерине Великой здесь уже выращивали “экзотические растения — ананасы и цитрусовые”, плоды которых подавались к столу императрицы.
С 1823 года сад сместил фокус на науку, начав масштабный сбор растений и семян со всего мира.
К 200-летию он получил имя Петра Великого, а его сотрудники в годы Великой Отечественной войны проявили невероятную стойкость, спасая “около 250 растений, обогревая оранжереи печками”.
Тропические чудеса на 59-й параллели
Современный Ботанический сад предлагает посетителям три основных маршрута — тропический, субтропический и водный (доступен только летом).
Посещение оранжерей — это возможность увидеть уникальные виды, которые, казалось бы, не должны выживать на самой северной широте Европы.
Субтропический маршрут особенно интересен: здесь можно увидеть “сосну с хвоинками 20 см, цветущие камелии и апельсины, «марсианское» дерево, «лапку кенгуру» и многие другие редкости”.
В “тропиках” обитает самая знаменитая жительница сада — кактус Селеницереус, или «Царица ночи».
"Это не только один из самых знаменитых цветков в мире, но и 1-й кактус, который стали выращивать в Европе, как культурное декоративное растение”, — отметила Разбегаева в беседе с «Городовой».
Хотя сейчас не время его цветения, само присутствие этого чуда на такой широте поражает.
“Раз в жизни посмотреть на это стоит”.
Праздник и обучение среди листвы
Помимо вечного лета в оранжереях, сад предлагает окунуться в предновогоднюю атмосферу. Людмила Разбегаева напоминает о ярмарочных радостях:
“А не сходить ли куда-нибудь на предновогоднюю ярмарку? Посмотреть подарки, милые новогодние сувениры, декоры?”.
Рождественская ярмарка в самом саду пройдет с 6 по 21 декабря.
Посещение оранжерей возможно только в составе экскурсии, поэтому билеты советуют приобретать заранее. Помимо экскурсий, запланированы мастер-классы, которые станут отличным продолжением семейного визита в длинные новогодние каникулы.
Ботанический сад предлагает передышку от городской спешки и возможность “почувствовать запах имбирных пряников, запах хвои”, не выезжая за пределы Петербурга.