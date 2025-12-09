Мосты, набережные и ЗСД: маршруты в Петербурге, которых стоит избегать зимой

Петербург в зимний период, особенно в так называемый “пограничный сезон”, превращается в город-лабиринт, где коварный гололёд и снежные заносы могут внезапно изменить привычный маршрут.

Автоэксперт Дмитрий Попов проанализировал дорожную ситуацию в Северной столице и выделил участки, где водителям следует проявлять особую осторожность.

Набережные и гидротехнические сооружения: влажность как враг

Основная опасность кроется в уникальном географическом положении “города морского, находящегося в дельте реки”. Высокая влажность, связанная с близостью воды, и резкие перепады температур создают идеальные условия для образования наледи.

Дмитрий Попов отмечает в беседе с «Городовой», что “все дороги, которые находятся вблизи гидротехнических сооружений… более подвержены обледенению”.

Этот “пограничный сезон”, когда температура колеблется между плюсом и минусом (то плюс 2–3, то минус 2–3), наиболее опасен. Причина кроется в структуре дорожного покрытия:

“Асфальт — структура пористая и нахождение рядом с большим количеством воды провоцирует то, что асфальт впитывает влагу, а потом это все замерзает, когда наступает минус”.

Вследствие этого, повышенный риск обледенения наблюдается на:

Набережных — из-за прямого контакта с водой.

Мостах — здесь воздействие ветра и влаги максимально.

Комплексе защитных сооружений (КЗС) — этот объект выделяется экспертом “отдельной строкой” как зона повышенной опасности.

Высотные участки: где холод проникает глубже

Похожая проблема, связанная с высотой и повышенной влажностью, затрагивает и современные конструкции.

“Такая же история, кстати, происходит и с высотным участком западного скоростного диаметра”.

Особенно опасен участок в районе Васильевского острова, там влажность еще повыше, и он тоже склонен промерзать.

Высота усиливает охлаждающий эффект, делая асфальт более склонным к мгновенному замерзанию при резком снижении температуры.

Открытая местность: царство снегопадов

Если гололёд связан с влагой и перепадами температур, то заснеженность напрямую зависит от расположения трассы относительно ветров и открытых пространств.

“Что касается заснеженности, то тут сложно говорить на самом деле. Наиболее подвержены участки дорог, которые находятся на открытой местности”.

К таким участкам, где снеговые заносы могут парализовать движение, эксперт относит:

Софийскую улицу.

Витебский проспект.

Петербургское шоссе.

Дмитрий Попов резюмирует ситуацию с уборкой снега, оставляя прогноз открытым:

“Тут все зависит от того, как городские власти будут убирать”.

Таким образом, в условиях непредсказуемой петербургской зимы, водителям рекомендуется избегать мостов и набережных в период температурных колебаний, а также быть готовыми к задержкам на открытых магистралях после снегопадов.