Кусок истории рухнул на тротуар: уголовное дело после ЧП на Большой Морской

Опубликовано: 12 марта 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
От падения обломков пострадал прохожий.

Часть штукатурки с фасада дома № 33 на Большой Морской улице в центре Санкт-Петербурга обрушилась на пешеходную зону. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Проверка

Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку из-за обвала штукатурного слоя с фасада здания на Большой Морской.

Сотрудники ведомства на месте координируют действия полиции и экстренных служб. Они также проанализируют, как управляющая компания соблюдает нормы жилищного законодательства.

Последствия и расследование

По данным пресс-службы петербургского следственного комитета, обломки поранили прохожего — мужчину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).

История здания

Дом № 33 на Большой Морской построен не позднее 1740-х годов, с тех пор его несколько раз перестраивали, включая последнюю реконструкцию в 1871 году по проекту Василия Штрома.

Это объект культурного наследия регионального значения, взятый под охрану в 1970 году как место, связанное с Владимиром Лениным: в 1895-м на втором этаже располагалась читальня магазина газеты "Новости", где он встречался с марксистами, пишет ТАСС.

Автор:
Юлия Аликова
