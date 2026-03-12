Кусок истории рухнул на тротуар: уголовное дело после ЧП на Большой Морской

Часть штукатурки с фасада дома № 33 на Большой Морской улице в центре Санкт-Петербурга обрушилась на пешеходную зону. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Проверка
Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку из-за обвала штукатурного слоя с фасада здания на Большой Морской.
Сотрудники ведомства на месте координируют действия полиции и экстренных служб. Они также проанализируют, как управляющая компания соблюдает нормы жилищного законодательства.
Последствия и расследование
По данным пресс-службы петербургского следственного комитета, обломки поранили прохожего — мужчину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).
История здания
Дом № 33 на Большой Морской построен не позднее 1740-х годов, с тех пор его несколько раз перестраивали, включая последнюю реконструкцию в 1871 году по проекту Василия Штрома.
Это объект культурного наследия регионального значения, взятый под охрану в 1970 году как место, связанное с Владимиром Лениным: в 1895-м на втором этаже располагалась читальня магазина газеты "Новости", где он встречался с марксистами, пишет ТАСС.