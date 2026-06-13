Четверть нормы дождя за день и 73 дежурных бригады: Петербург готовится пережить субботний потоп

Небо над Петербугом затянуло тучами. Штормовое предупреждение действует с 9 утра до 9 вечера. Ожидается, что на город выльется до 10 мм осадков, а в отдельных районах — все 18 мм.
Для понимания: это почти четверть месячной нормы за один день.
Почему улицы могут «поплыть»?
Многие привыкли винить в потопах плохую канализацию. Но в «Водоканале» объясняют: система исправна. Проблема в другом — в Петербурге ожидаются так называемые «залповые» ливни.
Это когда огромный объем воды обрушивается на город мгновенно. Трубы просто не могут «проглотить» такой поток сразу, им нужно время — обычно от 20 до 30 минут после окончания дождя, чтобы вода ушла.
Городские службы в режиме ожидания
Чтобы Петербург не превратился в Венецию, на дежурство уже вышли 73 аварийные бригады. Специалисты будут дежурить у остановок, социальных объектов и в местах, где чаще всего скапливается вода.
Спасатели просят горожан быть осторожнее. Вот простые правила:
- Если вы дома: закройте окна и выключите лишние электроприборы. Во время грозы это не лишняя предосторожность.
- Если вы за рулем: по возможности отложите поездку. Если дождь застал в пути, не пытайтесь проскочить затопленный участок «ходом» — так можно легко получить гидроудар двигателя и встать на дорогой ремонт.
- На улице: не паркуйте машины под деревьями и рекламными щитами. Порывы ветра при грозе могут быть очень коварными.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург накроют затяжные дожди.