Городовой / Новости Петербурга / Физик Эйнштейн назвал цену человеческой глупости: к сожалению, плата порой слишком высока – вот как исправить ситуацию
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Физик Эйнштейн назвал цену человеческой глупости: к сожалению, плата порой слишком высока – вот как исправить ситуацию

Опубликовано: 28 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Физик Эйнштейн назвал цену человеческой глупости: к сожалению, плата порой слишком высока – вот как исправить ситуацию
Физик Эйнштейн назвал цену человеческой глупости: к сожалению, плата порой слишком высока – вот как исправить ситуацию
Городовой ру
Великий физик имел отличное чувство юмора

Как известно, существует мнение, что "глупцы являют собой самую мощную организацию в мире, у которой везде свои люди". К сожалению, каждый из нас периодически совершает ошибки, которые могут иметь огромные последствия. Однако, такова природа жизни, и подобных поступков невозможно избежать, поскольку ошибки не совершает лишь тот, кто ничего не делает.

Цитаты выдающихся мыслителей в современном мире служат своего рода предохранителем, помогая сократить потери при выходе из сложных ситуаций.

Например, цитата известного физика-теоретика Альберта Эйнштейна побуждает к размышлениям и в определенной степени сглаживает неизбежность, позволяя взглянуть на дурные события с юмором.

Самое дорогое на свете — это глупость: именно за нее приходится дороже всего платить...

Развивая мысль Эйнштейна, американский писатель и философ Элберт Грин Хаббард отметил:

Каждый из нас бывает глупцом по крайней мере 5 минут в день. Мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит.

Действительно, не следует слишком критиковать себя за уже совершенные действия и их последствия. В такой ситуации важно сохранять самообладание и извлечь уроки из произошедшего. Кроме того, стоит подойти к ней с долей юмора.

Ранее мы рассказали, как пережить предательство.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью