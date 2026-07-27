Ни в чем себе не отказывать в Петербурге: сколько денег нужно для комфортной жизни в 2026 году

Из чего складывается бюджет «без ограничений» и на что реально уходят деньги

Жизнь в Петербурге может быть разной: от скромного быта до полного погружения в городскую роскошь. Если хочется не просто сводить концы с концами, а свободно ходить в рестораны, путешествовать и баловать себя, нужен солидный доход.

Основные статьи расходов

Комфортная жизнь в центре складывается из множества пунктов — и каждый тянет на ощутимую сумму. Вот ключевые категории трат:

жильё (аренда квартиры на Петроградке с хорошим ремонтом) — около 100 000 ₽ в месяц;

питание (продукты плюс регулярные походы в кафе и рестораны) — порядка 50 000 ₽;

транспорт (такси либо содержание авто) — примерно 15 000–30 000 ₽;

досуг, спорт, выставки и мастер‑классы — 30 000 ₽;

путешествия и короткие поездки — до 100 000 ₽.

Остальные траты — на одежду, бьюти‑услуги, здоровье, подарки и непредвиденные расходы — добавляют к сумме ещё около 170 000 ₽.

Как грамотно распределить бюджет

Чтобы деньги не утекали незаметно, стоит придерживаться простых правил: заранее планировать крупные траты, выделять фиксированную сумму на спонтанные покупки и не смешивать «свободные» деньги с обязательными платежами.

Полезно держать отдельный резерв на непредвиденные ситуации — хотя бы 10–15 % от месячного дохода. Так даже при сбоях в планах не придётся урезать важные статьи расходов. Об этом сообщает автор канала "куда сходить в Петербурге? by alina_chikova" (18+).

Личный опыт

Однажды я попробовала месяц жить «на полную» в Петербурге: рестораны, билеты на концерты, новые вещи, поездки за город. Уже к середине месяца стало ясно, что комфортный уровень требует серьёзного запаса прочности. С тех пор я делю бюджет на «базу» и «радости»: так получается и не отказывать себе в приятном, и не переживать из‑за внезапных трат.

Коротко о главном: чтобы жить в Петербурге без ограничений, нужен доход порядка 500 000 ₽ в месяц. Эта сумма покрывает аренду в хорошем районе, питание вне дома, досуг, путешествия и личные траты. Грамотное распределение бюджета помогает не только сохранять финансовую стабильность, но и получать удовольствие от города, не оглядываясь на каждую покупку.

Ранее «Городовой» рассказывал, в России готовят новые льготы ЖКХ для пенсионеров.