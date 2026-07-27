356 записок и две звезды: юные верблюдицы из Астрахани получили имена в Петербурге

С 13 июля каждый желающий мог оставить свой вариант имени.

В июле в Ленинградском зоопарке случилось пополнение. Из Астраханской области приехали две молодые самочки двугорбого верблюда.

Девчонки быстро освоились, подружились с киперами и начали радовать посетителей. Но была одна проблема — у них совсем не было имен.

Народное творчество: 356 идей

Сотрудники зоопарка решили не гадать сами, а спросили совета у горожан. С 13 июля возле вольера поставили специальный ящик.

Каждый гость мог написать свой вариант на бумажке и опустить в прорезь.

Фантазия у петербуржцев оказалась богатой. Всего в ящике нашли 356 записок! Варианты были самые разные: от забавных и домашних до величественных, сообщиил в зоопарке.

После долгого отбора в финал вышли 72 имени. Среди фаворитов были Кассиопея, Андромеда и Дева.

Но зоотехники смотрели не только на красоту слов, но и на характер животных. В итоге выбор пал на два коротких и звучных имени: Лира и Вега.

Это названия ярких звезд, которые отлично подходят нашим новым северным красавицам.

Коротко о новоселах

Если вы соберетесь в гости к Лире и Веге, вот пара фактов, которые помогут познакомиться с ними поближе:

Они еще подростки. Верблюдицам около двух лет. По меркам этих животных они совсем юные леди.

Верблюдицам около двух лет. По меркам этих животных они совсем юные леди. Астраханские корни. Приехали они из южных степей, поэтому наш климат для них — в новинку. Но не переживайте: двугорбые верблюды (бактрианы) отлично переносят и жару, и холод.

Приехали они из южных степей, поэтому наш климат для них — в новинку. Но не переживайте: двугорбые верблюды (бактрианы) отлично переносят и жару, и холод. Главные лакомства. Больше всего девчонки любят свежую морковку и сено.

Больше всего девчонки любят свежую морковку и сено. Где их найти? Их вольер находится рядом с большим шатром. Ищите два пушистых горба и любопытные мордочки!

Победители конкурса

Кстати, имена Лира и Вега предложили два разных человека. Сотрудники зоопарка уже нашли счастливчиков.

Теперь Лира и Вега официально стали петербурженками. Приходите знакомиться со «звездными» девчонками!

Ранее «Городовой» рассказывал, каким будет новый дом для зверей в Петербурге.