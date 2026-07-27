356 записок и две звезды: юные верблюдицы из Астрахани получили имена в Петербурге

В июле в Ленинградском зоопарке случилось пополнение. Из Астраханской области приехали две молодые самочки двугорбого верблюда.
Девчонки быстро освоились, подружились с киперами и начали радовать посетителей. Но была одна проблема — у них совсем не было имен.
Народное творчество: 356 идей
Сотрудники зоопарка решили не гадать сами, а спросили совета у горожан. С 13 июля возле вольера поставили специальный ящик.
Каждый гость мог написать свой вариант на бумажке и опустить в прорезь.
Фантазия у петербуржцев оказалась богатой. Всего в ящике нашли 356 записок! Варианты были самые разные: от забавных и домашних до величественных, сообщиил в зоопарке.
После долгого отбора в финал вышли 72 имени. Среди фаворитов были Кассиопея, Андромеда и Дева.
Но зоотехники смотрели не только на красоту слов, но и на характер животных. В итоге выбор пал на два коротких и звучных имени: Лира и Вега.
Это названия ярких звезд, которые отлично подходят нашим новым северным красавицам.
Коротко о новоселах
Если вы соберетесь в гости к Лире и Веге, вот пара фактов, которые помогут познакомиться с ними поближе:
- Они еще подростки. Верблюдицам около двух лет. По меркам этих животных они совсем юные леди.
- Астраханские корни. Приехали они из южных степей, поэтому наш климат для них — в новинку. Но не переживайте: двугорбые верблюды (бактрианы) отлично переносят и жару, и холод.
- Главные лакомства. Больше всего девчонки любят свежую морковку и сено.
- Где их найти? Их вольер находится рядом с большим шатром. Ищите два пушистых горба и любопытные мордочки!
Победители конкурса
Кстати, имена Лира и Вега предложили два разных человека. Сотрудники зоопарка уже нашли счастливчиков.
Теперь Лира и Вега официально стали петербурженками. Приходите знакомиться со «звездными» девчонками!
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