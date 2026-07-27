Невидимая оплата: зачем в транспорт Петербурга внедряют «маячки»

Оплата по геолокации появится в наземном транспорте Петербурга.

Знакомая ситуация: час пик, вы заходите в переполненный автобус, а единственный рабочий валидатор находится в другом конце салона. Пробираться через толпу — сомнительное удовольствие.

Власти Петербурга решили, что пора это менять.

К 2027 году город планирует полностью запустить систему оплаты проезда по геолокации, сообщили изданию «Ведомости Северо-Запад» представитель городского комитета по транспорту.

Как это работает?

Вам больше не нужно никуда прикладывать карту или телефон. Магия работает через Bluetooth. В автобусах, трамваях и троллейбусах установят специальные маленькие датчики — Bluetooth-маячки.

Когда вы заходите в транспорт, ваше приложение в телефоне (уже знакомый «Подорожник») «видит» этот маячок.

Система понимает, в какой именно вагон вы сели, и предлагает оплатить проезд одной кнопкой в приложении.

Когда ждать перемен?

Прямо сейчас систему уже тестируют. «Пилот» запустили на 24-м трамвайном маршруте.

До конца 2026 года чиновники будут проводить тесты на разных маршрутах.

чиновники будут проводить тесты на разных маршрутах. В 2027 году сервис должен заработать полноценно во всем наземном транспорте.

Не только автобусы, но и электрички

Интересная деталь: технология не ограничится только городскими улицами. В этом году систему хотят внедрить и в электричках.

Речь идет о маршрутах, которые ходят от Финляндского, Балтийского и Московского вокзалов в пределах города. Это очень удобно для тех, кто использует железную дорогу как городское наземное метро.

Зачем это нужно?

Для нас с вами всё просто — это комфорт. Не нужно стоять в очереди к аппарату или искать мелочь. Для города это тоже выгода:

Меньше оборудования. Не нужно ставить по пять валидаторов в каждый автобус. Экономия. Обслуживание электроники обходится дешевле, чем ремонт физических терминалов. Кстати, оснащение всех трамваев города такими маячками стоит около 20 миллионов рублей — для масштаба Петербурга сумма вполне подъемная.

А что если телефон сядет?

Это главный вопрос, который волнует пассажиров. Если смартфон выключится, оплатить проезд через приложение не получится.

Но паниковать не стоит: привычные валидаторы и оплату картами никто убирать не планирует. Геолокация станет просто еще одним удобным способом, а не единственным вариантом.

Планы на всю страну

Петербург — один из лидеров, но не единственный. К 2030 году такая система должна появиться в 250 городах России. Это часть большого плана по цифровизации транспорта.

Похоже, через несколько лет мы будем вспоминать о прикладывании карты к терминалу с такой же ностальгией, как сейчас вспоминаем о бумажных талончиках и компостерах.

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