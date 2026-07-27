«Искра» на паузе: сборку в Петербурге затормозили до середины августа

На "Автозаводе Санкт-Петербург", где собирают новые Lada Iskra, наступило затишье. С 27 июля по 16 августа конвейер остановили. Это плановый корпоративный отпуск, сообщает "ДП".
Рабочие отдыхают, чтобы с новыми силами взяться за сборку. На планы по выпуску это никак не повлияет.
Продажи Lada Iskra официально стартовали 20 июля в прошлом году. Первыми новинку оценили жители трех городов: Москвы, Петербурга и Тольятти.
Что по ценам и комплектациям?
Самый доступный вариант на тот момент — это был седан в комплектации Comfort. Под капотом мотор 1,6 литра (90 л.с.) и обычная механика. Стоила такая машина от 1 249 000 рублей.
Lada Iskra — это не просто очередная модель. В будущем она должна полностью заменить старую добрую «Гранту».
По размерам и комфорту «Искра» стоит ровно посередине между бюджетной «Грантой» и более дорогой «Вестой».
По сути, это современный городской автомобиль для тех, кому нужно что-то поновее, но бюджет ограничен.
Несмотря на приостановку сборки автомобиля, план на 2026 год остаётся прежним — до 8 тысяч автомобилей.
Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге планируют усмирить лихачей.