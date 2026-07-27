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«Искра» на паузе: сборку в Петербурге затормозили до середины августа

Опубликовано: 27 июля 2026 16:37
 Проверено редакцией
«Искра» на паузе: сборку в Петербурге затормозили до середины августа
«Искра» на паузе: сборку в Петербурге затормозили до середины августа
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
На автозаводе корпоративный отпуск.

На "Автозаводе Санкт-Петербург", где собирают новые Lada Iskra, наступило затишье. С 27 июля по 16 августа конвейер остановили. Это плановый корпоративный отпуск, сообщает "ДП".

Рабочие отдыхают, чтобы с новыми силами взяться за сборку. На планы по выпуску это никак не повлияет.

Продажи Lada Iskra официально стартовали 20 июля в прошлом году. Первыми новинку оценили жители трех городов: Москвы, Петербурга и Тольятти.

Что по ценам и комплектациям?

Самый доступный вариант на тот момент — это был седан в комплектации Comfort. Под капотом мотор 1,6 литра (90 л.с.) и обычная механика. Стоила такая машина от 1 249 000 рублей.

Lada Iskra — это не просто очередная модель. В будущем она должна полностью заменить старую добрую «Гранту».

По размерам и комфорту «Искра» стоит ровно посередине между бюджетной «Грантой» и более дорогой «Вестой».

По сути, это современный городской автомобиль для тех, кому нужно что-то поновее, но бюджет ограничен.

Несмотря на приостановку сборки автомобиля, план на 2026 год остаётся прежним — до 8 тысяч автомобилей.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге планируют усмирить лихачей.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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