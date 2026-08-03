Главные мифы и простые правила, которые реально помогают
Ленинградский зоопарк призывает не спонсировать уличных фотогрофов с животными.
С 13 июля каждый желающий мог оставить свой вариант имени.
Капибары не входят в список животных, которых можно гладить.
Фотографы возле зверинца не имеют к Лензо никакого отношения.
Уже есть положительная динамика в поведении новой обитательницы зоопарка.
Две верблюдицы уже вовсю обживаются на новом месте.
Инвестор готов вложить средства для строительства иновационного зоопарка.
Меры предосторожности
В Петербурге запрещено находиться на благоустроенном пляже с собакой.
Посетители вспомнят, как выживал зоосад в годы войны.
Идем в Лензоопарк за навыками выживания 14 июня.
Гости смогут узнать в игровом и увлекательном формате больше о животных.
В Петербурге готовится проект, который может изменить наше представление о том, как должен выглядеть зоопарк.
Соглашение подписано в присутствии губернатора Александра Беглова.
Малыши появились на свет 8 мая.
Гость недавно вернулся из экваториальной Африки.
Зоопарку не хватает места для животных.
23 мая можно унать о животных зверинца более подробно.
Для слонов нужны просторные вольеры в больших крытых помещениях.