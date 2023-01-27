Зрение питомцев отличается от человеческого.
Благодарность бездомного зверя не знает границ.
Эти красавцы точно подойдут не всем.
Пушистые впали в немилость не просто так.
Можете даже не пытаться очистить им мебель.
Роскачество устроило проверку.
Теперь он осваивает повадки колли.
Исход может быть плачевным.
Фонд помощи животным запускает добрую акцию.
Вы его найдете в канцтоварах.
Быль стала сказкой.
Три красноречивых признака.
Ветеринары утверждают, что у него просто «широкая кость».
Советы дал опытный ветеринар.
Советы пригодятся всем заядлым кошатникам.
Два способа, которые точно сработают на ура.
Проблема оказалась легко решаема.
Инцидент произошел в Голландии.
Что стало с популярной собакой после съемок.
За такое ваш питомец вряд ли скажет спасибо.