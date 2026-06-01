Манул-интеллектуал Шу из Ленинградского зоопарка стал папой четверых котят

В Ленинградском зоопарке большой праздник. У знаменитого манула Шу и его подруги Пепе родились четверо малышей.

Котята появились на свет еще 8 мая, но сотрудники рассказали об этом только сейчас, когда крохи немного окрепли.

Четверо смелых

Для зоопарка это не просто милое событие, а настоящая победа. Манулы — коты с очень сложным характером. Они скрытные, нелюдимые и крайне редко заводят семьи в неволе.

Мама Пепе стала родительницей впервые. Она очень оберегает гнездо, поэтому сотрудники лишний раз её не тревожат. Пока даже неизвестно, кто родился: мальчики или девочки.

Малыши сейчас заняты важными делами: спят, пьют молоко и только-только начинают открывать глаза.

Из милашки — в сурового отца

Отец семейства, манул Шу, сам родился в этом зоопарке. За три года он превратился из пушистого комочка в серьезного хищника.

Характер у Шу теперь мужской: он не терпит чужаков у своего вольера и всегда готов показать, кто здесь главный. Своего сурового папу Свэна он перерос не только по весу, но и по степени ворчливости.

Разведение манулов — ювелирная работа. У этих кошек очень специфический иммунитет. В дикой природе они живут в суровых степях, где мало бактерий.

В условиях города их котята часто болеют, поэтому каждый выживший малыш — это огромная заслуга ветеринаров.

Дикие коты занесены в Красную книгу. Успех пары Шу и Пепе дает надежду, что популяция этих редких животных будет расти, а мы сможем и дальше наблюдать за самыми сердитыми и милыми котами планеты.

