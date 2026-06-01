Сквозь потолок к солнцу: мексиканская агава-гигант «выпросила» у Петербурга долгожданное тепло
В Ботаническом саду Петра Великого сейчас происходит нечто невероятное. Там зацвела агава Сальма. Это событие случается раз в несколько десятилетий.
Представьте: растение копит силы 30, а то и 40 лет, чтобы выдать свой первый и единственный цветок.
Цветонос агавы растет с бешеной скоростью. Он оказался настолько мощным и высоким, что просто не поместился в оранжерее.
Сотрудникам пришлось буквально разбирать крышу и проделывать специальное отверстие, чтобы выпустить «гиганта» на волю, сообщила куратор коллекции.
Цветок ценой в жизнь
В родной Мексике такие агавы вымахивают до 15 метров в высоту — это уровень пятого этажа. У агавы Сальма есть печальная, но красивая особенность. Она — монокарпик.
Это значит, что растение отдает все свои соки, всю энергию ради одного-единственного цветения. Как только последние лепестки завянут, сама агава погибнет.
Сейчас кураторы сада с тревогой и интересом наблюдают за своей подопечной. На улице совсем не мексиканская жара: Петербург заливало дождями и обдувало холодными ветрами.
Биологи хотят понять, сможет ли тропическая красавица пережить такие капризы нашей природы и показать себя во всей красе.
Петербург выходит из «холодной ямы»
Но есть и хорошие новости для тех, кто замерз вместе с агавой. Синоптики обещают, что «лед тронулся». Наш город наконец-то выбирается из затяжного похолодания.
К нам заглянул мощный антициклон с юго-запада. Он уже начал разгонять тучи и принес спокойствие. Небо перестанет быть серой стеной — солнце будет выглядывать всё чаще, радуя нас своим теплом.
Когда ждать настоящее лето?
Настоящий подарок природа готовит ко вторнику. В этот день город окончательно прогреется.
- Ночью еще будет свежо — около +10 градусов.
- Днем воздух прогреется до комфортных +20…+22 градусов.
Никаких дождей и зонтов! Погода наконец-то станет такой, какой и положено быть в это время года. Самое время сходить в Ботанический сад, чтобы своими глазами увидеть ту самую агаву, пока она не ушла в историю.
