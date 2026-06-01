Сквозь потолок к солнцу: мексиканская агава-гигант «выпросила» у Петербурга долгожданное тепло

В Ботаническом саду Петра Великого сейчас происходит нечто невероятное. Там зацвела агава Сальма. Это событие случается раз в несколько десятилетий.

Представьте: растение копит силы 30, а то и 40 лет, чтобы выдать свой первый и единственный цветок.

Цветонос агавы растет с бешеной скоростью. Он оказался настолько мощным и высоким, что просто не поместился в оранжерее.

Сотрудникам пришлось буквально разбирать крышу и проделывать специальное отверстие, чтобы выпустить «гиганта» на волю, сообщила куратор коллекции.

Цветок ценой в жизнь

В родной Мексике такие агавы вымахивают до 15 метров в высоту — это уровень пятого этажа. У агавы Сальма есть печальная, но красивая особенность. Она — монокарпик.

Это значит, что растение отдает все свои соки, всю энергию ради одного-единственного цветения. Как только последние лепестки завянут, сама агава погибнет.

Сейчас кураторы сада с тревогой и интересом наблюдают за своей подопечной. На улице совсем не мексиканская жара: Петербург заливало дождями и обдувало холодными ветрами.

Биологи хотят понять, сможет ли тропическая красавица пережить такие капризы нашей природы и показать себя во всей красе.

Петербург выходит из «холодной ямы»

Но есть и хорошие новости для тех, кто замерз вместе с агавой. Синоптики обещают, что «лед тронулся». Наш город наконец-то выбирается из затяжного похолодания.

К нам заглянул мощный антициклон с юго-запада. Он уже начал разгонять тучи и принес спокойствие. Небо перестанет быть серой стеной — солнце будет выглядывать всё чаще, радуя нас своим теплом.

Когда ждать настоящее лето?

Настоящий подарок природа готовит ко вторнику. В этот день город окончательно прогреется.

Ночью еще будет свежо — около +10 градусов.

Днем воздух прогреется до комфортных +20…+22 градусов.

Никаких дождей и зонтов! Погода наконец-то станет такой, какой и положено быть в это время года. Самое время сходить в Ботанический сад, чтобы своими глазами увидеть ту самую агаву, пока она не ушла в историю.

