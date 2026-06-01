Синоптики предупредили: июнь 2026 окажется совсем не таким, как ожидали россияне

Опубликовано: 1 июня 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Синоптики раскрыли главный сюрприз июня.

Первый месяц лета в большинстве регионов России обещает быть теплее климатической нормы. Однако жара будет не везде, сообщает портал "Метеовести" от Центра погоды "Фобос".

Где ожидается самая сильная жара

На европейской части страны июнь прогнозируется преимущественно тёплым. Особенно заметное превышение нормы ожидается в Черноземье и на Средней Волге. Здесь средняя температура воздуха может оказаться на 2-3 градуса выше обычных значений.

В Центральной России потепление начнётся уже в первые дни месяца. К концу первой недели воздух прогреется выше климатической нормы, а летняя погода уверенно закрепится во многих регионах.

Когда ждать похолодания

Несмотря на жаркий старт, синоптики предупреждают о временном похолодании в середине июня. В этот период температура ненадолго опустится ниже привычных для сезона значений.

Однако прохладный эпизод окажется кратковременным. Уже вскоре лето вновь вернётся в регионы и тепло станет практически на всей территории Центральной России.

Какие регионы останутся без аномальной жары

Исключением станут южные районы европейской части страны. Здесь температура ожидается близкой к климатической норме или немного ниже неё.

А вот север Сибири окажется в зоне прохладной аномалии, тогда как южные районы региона смогут рассчитывать на температуру на 1-2 градуса выше многолетних показателей.

Похожая ситуация ожидается и на Дальнем Востоке, где тёплые периоды будут чередоваться с более прохладными.

Ранее мы писали о том, что синоптики назвали даты, когда температура резко пойдёт вверх.

