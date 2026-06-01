Прагматизм, ИИ и спецпосланник из США: о чем Путин будет говорить в Петербурге
Совсем скоро Санкт-Петербург снова станет центром мировой политики и экономики. С 3 по 6 июня здесь пройдет очередной ПМЭФ. В этом году форум обещает быть особенно интересным — как по составу гостей, так и по темам.
Плотный график президента
Владимир Путин приедет на форум не просто «отметиться». Его программа расписана по минутам. Состоится встреча с руководителями ведущих мировых информагентств, сообщил Павел Зарубин.
Но будет место и для человеческих историй. Путин встретится с многодетными семьями и лично вручит награды «Мать-героиня» и «Родительская слава».
Также в планах — обсуждение защиты русского языка и большая встреча с главами мировых СМИ.
Неожиданные гости из США
Несмотря на сложные отношения между странами, американская делегация планирует участие. Стало известно, что Дональд Трамп направил своего представителя Родни Кука. Он примет участие в дискуссии о культуре.
Более того, бизнесмены из США и России соберутся за одним столом. Американская торговая палата (АмЧам) готовит специальный бизнес-диалог. Предприниматели хотят понять, как работать вместе в новой реальности.
О чем будут спорить эксперты?
Главная тема форума звучит солидно: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Если перевести на обычный язык, участники будут искать способы, как не развалить мировую торговлю окончательно.
Вот основные темы на повестке:
- БРИКС. Эта организация становится всё мощнее. Обсудят, как странам-участницам торговать без оглядки на западные санкции.
- Искусственный интеллект. Нейросети — это уже не игрушки, а двигатель экономики.
- Цифровой суверенитет. Россия хочет быть независимой в плане софта и технологий.
- Новые правила игры. Старая модель мировой экономики буксует, пора строить новую.
Немного цифр
Форум обещает быть масштабным. Свое участие подтвердили представители более 130 стран. Это и чиновники, и главы корпораций, и ученые.
