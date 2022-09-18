Все новости / Дональд Трамп

Дональд Трамп

Политика
Трамп объявил себя следующим президентом США
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен баллотироваться на выборах 2024 года и одержать в них победу. Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление экс-глава Белого дома сделал, играя в гольф.
26 янв 2022 20:27
Политика
Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина «убийцей» из-за возникновения COVID-19
Экс-президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина «убийцей», ответственным за пандемию коронавируса. Громкое заявление американского бизнесмена прозвучало во время интервью американскому телеканалу Fox News.
20 дек 2021 09:41
Политика
Блинкен заявил, что США опасаются «катастрофы» в конфликте с Китаем
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом твердо придерживается позиции президента Джо Байдена, который призвал избегать перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт. Об этом американским чиновник рассказал во время визита в Индонезию, передает РИА Новости.
14 дек 2021 12:17
Политика
Трамп предрек поражению Байдену в переговорах с Путиным
Бывший президент США Дональд Трамп назвал онлайн-переговоры нынешнего американского лидера Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным «неравным матчем для США». Слова политика прозвучали в эфире телеканала Newsmax TV, передает ТАСС.
07 дек 2021 22:03
Общество
Суд в США оправдал Кайла Риттенхауса, застрелившего двух протестующих
Американский суд признал действия 18-летнего подростка Кайла Риттенхауса самообороной и снял с него обвинения в убийстве двух человек в ходе беспорядков участников движения «Black Lives Matter» в 2020 году. Подробности сообщает РИА Новости.
22 ноя 2021 11:46
Общество
Обама раскритиковал Россию и Китай за позицию в вопросах климата
Бывший президент США Барак Обама заявил, что Москва и Пекин не желают спасать планету от вредных выбросов. По его мнению, мировые лидеры не спешат принимать неотложные меры по борьбе с глобальным потеплением.
09 ноя 2021 15:02
Политика
Байден отказался от принципа «Америка на первом месте», который провозгласил Трамп
Президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка на первом месте», который «на деле ставит ее на последнее». Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.
08 ноя 2021 10:02
Политика
Трамп обратил внимание на спящего во время саммита в Глазго Байдена
Президент США Джо Байден показал свое истинное отношение к климатической повестке. В моменты горячего обсуждения проблем глобального потепления американский лидер внезапно сомкнул глаз на виду у всего мира — на это поспешил обратить внимание экс-президент Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
02 ноя 2021 09:47
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