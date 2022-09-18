Трамп обратил внимание на спящего во время саммита в Глазго Байдена

Президент США Джо Байден показал свое истинное отношение к климатической повестке. В моменты горячего обсуждения проблем глобального потепления американский лидер внезапно сомкнул глаз на виду у всего мира — на это поспешил обратить внимание экс-президент Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.