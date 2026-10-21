Экскурсию по Петродворцу ему проводила мать Собчак: зачем Дональд Трамп приезжал в Петербург

В 1987 году Дональд Трамп, еще далекий от политики, но уже состоявшийся миллиардер, решил попытать удачу в Советском Союзе. Ему был интересен советский рынок, открывающий для иностранных