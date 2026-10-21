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Экскурсию по Петродворцу ему проводила мать Собчак: зачем Дональд Трамп приезжал в Петербург Экскурсию по Петродворцу ему проводила мать Собчак: зачем Дональд Трамп приезжал в Петербург
В 1987 году Дональд Трамп, еще далекий от политики, но уже состоявшийся миллиардер, решил попытать удачу в Советском Союзе. Ему был интересен советский рынок, открывающий для иностранных
08 ноя 2024 10:30
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