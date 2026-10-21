В петербургском аэропорту заметили кортеж спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.
Главная тема форума - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".
Главная закономерность петербургского дождя, по мнению местных, — это его непредсказуемость и умение появляться вопреки прогнозам.
Хотя чудо и может случиться, как это было с гречкой.
На фоне экологической катастрофы сообщение звучит особенно зловеще.
Западные финансисты вовсю готовятся торговать с нашим рынком.
Люди решили вернуться домой лишь после инагурации очередного президента.
Интересную картину засняли американские репортеры.
В 1987 году Дональд Трамп, еще далекий от политики, но уже состоявшийся миллиардер, решил попытать удачу в Советском Союзе. Ему был интересен советский рынок, открывающий для иностранных
Фанаты сериала нагнали хайпа на серию 1998 года.
Получилось, как всегда… Вашингтон не интересовало мнение Палестины при выработке условий «сделки века». Палестинцы ожидаемо реагируют массовыми протестами.