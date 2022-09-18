Эти женщины умудрились заработать всенародную ненависть.
В роскошном особняке не осталось ни одного тайного уголка.
Экс-актриса стала героиней обложки известного журнала в 2017 году.
Бывшая супруга американского политика Дональда Трампа скончалась 14 июля.
Экс-президент США стал гостем шоу Пирса Моргана.
Визит тогдашнего лидера США в Великобританию состоялся в 2019 году.
Фанаты сериала нагнали хайпа на серию 1998 года.
Свое мнение в сети высказали звезды, писатели и даже религиозные деятели.
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен баллотироваться на выборах 2024 года и одержать в них победу. Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление экс-глава Белого дома сделал, играя в гольф.
Экс-президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина «убийцей», ответственным за пандемию коронавируса. Громкое заявление американского бизнесмена прозвучало во время интервью американскому телеканалу Fox News.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом твердо придерживается позиции президента Джо Байдена, который призвал избегать перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт. Об этом американским чиновник рассказал во время визита в Индонезию, передает РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп назвал онлайн-переговоры нынешнего американского лидера Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным «неравным матчем для США». Слова политика прозвучали в эфире телеканала Newsmax TV, передает ТАСС.
Певец рассказал о своем отношении к наградам
Американский суд признал действия 18-летнего подростка Кайла Риттенхауса самообороной и снял с него обвинения в убийстве двух человек в ходе беспорядков участников движения «Black Lives Matter» в 2020 году. Подробности сообщает РИА Новости.
Шоумен предложил подписчикам прокомментировать фото с поцелуем
Бывший президент США Барак Обама заявил, что Москва и Пекин не желают спасать планету от вредных выбросов. По его мнению, мировые лидеры не спешат принимать неотложные меры по борьбе с глобальным потеплением.
Президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка на первом месте», который «на деле ставит ее на последнее». Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.
Президент США Джо Байден показал свое истинное отношение к климатической повестке. В моменты горячего обсуждения проблем глобального потепления американский лидер внезапно сомкнул глаз на виду у всего мира — на это поспешил обратить внимание экс-президент Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
В Ватикане состоялась встреча Папы Римского Франциска с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Об этом сообщает ТАСС.
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запускает собственную социальную сеть. Об этом объявил сам экс-президент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Hill.