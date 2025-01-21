Городовой / Общество / Почему петербуржцам больше не видать курортов Черного моря
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Почему петербуржцам больше не видать курортов Черного моря

21 января 2025 17:46
Удивленная женщина на пляже
Почему петербуржцам больше не видать курортов Черного моря
globallookpress/ Legion-Media/ Belkin Alexey; Ihar Ulashchyk

На фоне экологической катастрофы сообщение звучит особенно зловеще.

Петербуржцы, собирающиеся провести отпуск на Черном море, возможно, скоро столкнутся с неожиданной новостью: море, к которому мы так привыкли, перестанет существовать. Во всяком случае на территории России. И дело вовсе не в экологической катастрофе.

Предложение назвать Черное море Русским озвучил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов. Идея прозвучала на фоне мировых трендов: после того как Дональд Трамп решил сменить название Мексиканского залива, в России решили не отставать.

«Географические названия должны отражать историческую идентичность страны», — отметил Буланов.

Ну, а кто будет против? Разве что население Турции, Болгарии и Грузии. На этот вопрос депутат нашел гениальное решение:

«Новое название будет использоваться только в России, а остальным странам — как удобно».

Так что петербуржцам, возможно, придется привыкать к новым реалиям: больше никаких поездок на Черное море. Отдыхайте на Русском! Правда, не исключено,, что следом могут переименовать морскую соль, черную икру и так далее, пишет

Читайте также:

Когда откроют метро «Яхтенная» и «Зоопарк»? Смольный рассказал о готовности станций
Атака хакеров на «Ростелеком» подтвердилась: что необходимо сделать петербуржцам
Новая инициатива Ленобласти в сфере строительства: как власти намерены поощрять добросовестные проектные компании

Новости по теме
Дешевле Краснодарского края и любят русских: где в Турции будут рады туристам из Петербурга Дешевле Краснодарского края и любят русских: где в Турции будут рады туристам из Петербурга 1 января 2025 09:32
Петербуржцам даже не придется выезжать из России: эксперты назвали курорт «номер один» вместо испорченного Черного моря Петербуржцам даже не придется выезжать из России: эксперты назвали курорт «номер один» вместо испорченного Черного моря 26 декабря 2024 10:14
Куда поехать в январе в России: интересные направления, которых не встретить в Турции и Азии Куда поехать в январе в России: интересные направления, которых не встретить в Турции и Азии 8 декабря 2024 09:30
Как заказать авто из России в Грузию: подводные камни и особенности ввоза Как заказать авто из России в Грузию: подводные камни и особенности ввоза 3 декабря 2024 23:18
Море холодное, но курорты битком: за что русские туристы обожают зимнюю Турцию Море холодное, но курорты битком: за что русские туристы обожают зимнюю Турцию 23 ноября 2024 10:30
Автор:
Максакова Яна
Общество ТуризмСанкт-Петербург
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 6
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще