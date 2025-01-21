Почему петербуржцам больше не видать курортов Черного моря

Петербуржцы, собирающиеся провести отпуск на Черном море, возможно, скоро столкнутся с неожиданной новостью: море, к которому мы так привыкли, перестанет существовать. Во всяком случае на территории России. И дело вовсе не в экологической катастрофе.

Предложение назвать Черное море Русским озвучил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов. Идея прозвучала на фоне мировых трендов: после того как Дональд Трамп решил сменить название Мексиканского залива, в России решили не отставать.

«Географические названия должны отражать историческую идентичность страны», — отметил Буланов.

Ну, а кто будет против? Разве что население Турции, Болгарии и Грузии. На этот вопрос депутат нашел гениальное решение:

«Новое название будет использоваться только в России, а остальным странам — как удобно».

Так что петербуржцам, возможно, придется привыкать к новым реалиям: больше никаких поездок на Черное море. Отдыхайте на Русском! Правда, не исключено,, что следом могут переименовать морскую соль, черную икру и так далее, пишет

Читайте также:

Когда откроют метро «Яхтенная» и «Зоопарк»? Смольный рассказал о готовности станций

Атака хакеров на «Ростелеком» подтвердилась: что необходимо сделать петербуржцам

Новая инициатива Ленобласти в сфере строительства: как власти намерены поощрять добросовестные проектные компании