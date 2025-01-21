Хакеры атаковали «Ростелеком»: жителям Петербурга стоит быть начеку

Группа хакеров Silent Crow заявила о крупной утечке данных из баз «Ростелекома». Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Утечки информации», хакеры скомпрометировали сайты компании и завладели персональными данными тысяч пользователей.

Утечка затронула 154 тысячи уникальных адресов электронной почты и 101 тысячу телефонных номеров. В качестве доказательства злоумышленники предоставили образцы данных, датированные 20 сентября 2024 года. Это вызвало серьёзное беспокойство среди клиентов компании.

«Ростелеком» отреагировал на ситуацию, предположив, что утечка могла произойти из инфраструктуры одного из подрядчиков. Аналогичная информация была подтверждена ТАСС.

Silent Crow ранее брала на себя ответственность за взломы таких крупных организаций, как Росреестр, «Киа Россия и СНГ» и «АльфаСтрахование-Жизнь». В Петербурге и других городах пользователи начали задаваться вопросом: как защитить свои данные и снизить риски утечки в будущем?

Жителям стоит проявить осторожность: менять пароли, быть бдительными к подозрительным сообщениям и проверять свои данные на специальных сервисах. Случившееся вновь подчёркивает важность цифровой безопасности, сообщает источник.

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