С чайником в номере и «Авророй» в сердце: Петербург встречает новую волну китайских туристов

Китайские туристы снова заполняют улицы российских городов. И больше всего их манит Северная столица.

Конечно, путешественники из Китая с удовольствием едут смотреть на северное сияние в Мурманск, отдыхают на Байкале и штурмуют приграничные регионы. Но Петербург остается для них абсолютной классикой и мечтой.

Безвиз продлили: путешествовать стало проще

Главная хорошая новость — ездить друг к другу в гости стало совсем просто. Россия и Китай продлили взаимный безвизовый режим до конца 2027 года. Можно приехать на 30 дней и не возиться с бумагами.

Москва, Петербург, Мурманск, Приморье стали любимыми городами для туристов из Поднебесной, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Топ-3 места в Петербурге: классика и «красный туризм»

У китайских путешественников есть свой четкий список «маст-хэв» локаций, рассказывала ТАСС генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина.

В Петербурге это три главных места:

Крейсер «Аврора». В Китае очень популярен так называемый «красный туризм» — интерес к советской истории и революции. Символ эпохи они пропустить просто не могут. Эрмитаж. Мировые шедевры привлекают всех без исключения. Царское Село. Екатерининский дворец и Янтарная комната вызывают у гостей настоящий восторг.

Больше никаких шумных групп: портрет туриста изменился

Раньше китайские туристы ассоциировались с огромными группами, которые быстро бегают за гидом с флажком. Сейчас всё иначе.

В Петербург всё чаще приезжают индивидуальные путешественники. Это молодые и самостоятельные люди. Они сами бронируют отели, выбирают интересные кафе и хотят прочувствовать атмосферу города, а не просто сделать снимки «для галочки».

Сервис по-китайски: сайт, чай и привычные оплаты

Петербуржцы быстро поняли: гостей нужно встречать гостеприимно.

Город запустил специальную версию портала Visit Petersburg на китайском языке. Причем сайт работает прямо внутри Китая. Там есть всё рестораны активно внедряют стандарт China Friendly:

В номерах обязательно ставят чайники (китайцы пьют много горячей воды).

Меню и указатели переводят на иероглифы.

На кассах принимают карты UnionPay и популярные китайские онлайн-кошельки.

Что в итоге?

Петербург идеально подготовился к возвращению туристов из Азии. Комфортный безвизовый режим, понятные сервисы и любимые достопримечательности делают свое дело. В ближайшие годы китайских гостей на Дворцовой площади явно станет еще больше.

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