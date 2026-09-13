Зачем ехать в Старую Ладогу на все выходные: новости первой столицы Руси

Старая Ладога — это не просто тихое село в Ленинградской области. Именно отсюда, по легенде, началась история Древней Руси. Раньше туристы приезжали сюда всего на пару часов, хотя хотелось на целые выходные.
Новый инфоцентр «Ладога 753»
На днях в селе открылся современный туристический центр. Его построили на частные деньги, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Что там есть для туристов:
- Можно согреться кофе перед долгой прогулкой.
- Узнать про самые интересные места и взять удобную карту.
- Купить настоящие сувениры. Это не дешевый пластик, а посуда и украшения от местных мастеров, сделанные по древним технологиям.
Крепость обновляют прямо сейчас
Главная достопримечательность — каменная Ладожская крепость на берегу реки Волхов. Сейчас здесь идет большая стройка и реставрация.
В прошлом году специалисты полностью обновили фасад церкви Святого Георгия. Это белоснежный храм XII века, внутри которого сохранились редчайшие древние фрески.
Сейчас мастера восстанавливают Тайничную башню. А в следующем году начнут проектировать ремонт Восточного прясла — так называют урезок стены между башнями.
Сюрпризы от археологов
Раскопки на территории крепости не прекращаются. И недавно ученые сделали открытие. Оказалось, что крепость перестраивали и укрепляли гораздо чаще, чем считалось раньше.
Сейчас в раскопах можно своими глазами увидеть «слоеный пирог» из эпох. В одном месте сохранились остатки стен XII века, укрепления времен Ивана III (XV век) и следы перестроек конца XVI века. Настоящий музей под открытым небом!
Не только крепость: план на выходные
Смысл всех изменений — сделать из Старой Ладоги полноценный курорт выходного дня. Здесь есть что посмотреть и кроме древних стен.
В поселении действуют два древнейших монастыря — Никольский и Свято-Успенский. Вдоль Волхова приятно просто погулять и посмотреть на курганы (по легенде, в одном из них похоронен сам Вещий Олег).
Скоро все эти места объединят в один удобный и понятный пешеходный маршрут.
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