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Зачем ехать в Старую Ладогу на все выходные: новости первой столицы Руси

Опубликовано: 13 сентября 2026 11:32
 Проверено редакцией
Зачем ехать в Старую Ладогу на все выходные: новости первой столицы Руси
Зачем ехать в Старую Ладогу на все выходные: новости первой столицы Руси
Global Look Press / Sergey Smirnov
В Старой Ладоге открылся новый инфоцентр

Старая Ладога — это не просто тихое село в Ленинградской области. Именно отсюда, по легенде, началась история Древней Руси. Раньше туристы приезжали сюда всего на пару часов, хотя хотелось на целые выходные.

Новый инфоцентр «Ладога 753»

На днях в селе открылся современный туристический центр. Его построили на частные деньги, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Что там есть для туристов:

  • Можно согреться кофе перед долгой прогулкой.
  • Узнать про самые интересные места и взять удобную карту.
  • Купить настоящие сувениры. Это не дешевый пластик, а посуда и украшения от местных мастеров, сделанные по древним технологиям.

Крепость обновляют прямо сейчас

Главная достопримечательность — каменная Ладожская крепость на берегу реки Волхов. Сейчас здесь идет большая стройка и реставрация.

В прошлом году специалисты полностью обновили фасад церкви Святого Георгия. Это белоснежный храм XII века, внутри которого сохранились редчайшие древние фрески.

Сейчас мастера восстанавливают Тайничную башню. А в следующем году начнут проектировать ремонт Восточного прясла — так называют урезок стены между башнями.

Сюрпризы от археологов

Раскопки на территории крепости не прекращаются. И недавно ученые сделали открытие. Оказалось, что крепость перестраивали и укрепляли гораздо чаще, чем считалось раньше.

Сейчас в раскопах можно своими глазами увидеть «слоеный пирог» из эпох. В одном месте сохранились остатки стен XII века, укрепления времен Ивана III (XV век) и следы перестроек конца XVI века. Настоящий музей под открытым небом!

Не только крепость: план на выходные

Смысл всех изменений — сделать из Старой Ладоги полноценный курорт выходного дня. Здесь есть что посмотреть и кроме древних стен.

В поселении действуют два древнейших монастыря — Никольский и Свято-Успенский. Вдоль Волхова приятно просто погулять и посмотреть на курганы (по легенде, в одном из них похоронен сам Вещий Олег).

Скоро все эти места объединят в один удобный и понятный пешеходный маршрут.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Ленобласть и Карелия стали хитами туризма.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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