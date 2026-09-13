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Ради этого человек согласится на любые страдания — мудрый Омар Хайям все знал про людей еще 10 веков назад

Опубликовано: 13 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Ради этого человек согласится на любые страдания — мудрый Омар Хайям все знал про людей еще 10 веков назад
Ради этого человек согласится на любые страдания — мудрый Омар Хайям все знал про людей еще 10 веков назад
Городовой ру
Мудрость сквозь века от персидского поэта

Рубаи выдающегося персидского мыслителя, математика и поэта Омара Хайяма представляют собой уникальные литературные памятники, глубоко и точно раскрывающие грани человеческих стремлений, тревог и надежд. В представленном ниже произведении автор анализирует природу любви, подчеркивая ее всепоглощающую и иррациональную сущность.

Кто урод, кто красавец — не ведает страсть, В ад согласен безумец влюбленный попасть. Безразлично влюбленным, во что одеваться, Что на землю стелить, что под голову класть

По мнению Хайяма, любовь преодолевает любые условности и границы. Для влюбленного внешние данные объекта привязанности не имеют значения, что делает страсть мощным уравнивающим фактором.

Степень самоотверженности влюбленного доходит до готовности пожертвовать собственным благополучием ради сохранения этого чувства, что метафорично выражено автором через готовность принять любые испытания.

В конечном счете Хайям приходит к выводу, что внешние атрибуты материального мира утрачивают свою значимость. Первостепенную роль играет именно эмоциональное состояние, способное менять как окружающую действительность, так и личность самого человека.

Ранее мы рассказали, почему нужно помалкивать.

Автор:
Ксения Давыдова
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