Почему лучше помалкивать: Омар Хайям рассказал об этом еще 1000 лет назад — по-прежнему актуально

Популярность философского наследия Омара Хайяма связана с переводом его рубаи га множество языков. Это поэтические миниатюры, посвященных вопросам любви, счастья и человеческой природы. В одном из своих трудов мыслитель обосновал значимость умения молчать.
О тайнах сокровенных невеждам не кричи И бисер знаний ценных пред глупым не мечи. Будь скуп в речах и прежде взгляни, с кем говоришь: Лелей свои надежды, но прячь от них ключи.
В первой строке Хайям рекомендует воздержаться от раскрытия сокровенной информации лицам, не способным к ее адекватному восприятию. Это важно во избежание переворачивания фактов или использования чужой тайны во вред человеку.
Вторая строка подчеркивает высокую ценность знаний, которые, подобно активам, требуют избирательного подхода. Делиться ими с теми, кто не может их оценить или применить, бессмысленно.
Автор призывает к тщательной оценке рисков перед принятием решения о раскрытии тайны.
Завершающий фрагмент акцентирует внимание на том, что преждевременное разглашение своих намерений создает почву для осуждения и зависти.
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