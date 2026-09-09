В «Светофоре» нашла итальянскую посуду из элитного стекла: теперь понятно, почему рестораторы берут её коробками

Дискаунтер “Светофор” сложно ассоциировать с изысканной сервировкой, но многие люди заглядывают туда ради посуды. Среди неизвестной керамики и тазов из пластика можно найти партии посуды знаменитых брендов. Владельцы кофеен, ресторанов знают сроки подобных поставок, поэтому забирают хороший товар по привлекательной цене большими коробками.
Откуда в “Светофоре” появилась ресторанная классика
Европейская стеклянная посуда появляется в дискаунтере благодаря особенностям оптовой торговли. Поставщики и крупные импортеры оборудования для ресторанов иногда распродают остатки со складов при закрытии контрактов и смене коллекций. “Светофор” скупает подобные излишки по низкой стоимости.
Именно благодаря этому на полках дискаунтера можно найти салатники, тарелки, стаканы европейских брендов, например, Bormioli Rocco. Если в других магазинах цены на такую посуду будут доходить до 700 рублей, то здесь стоимость не будет превышать 120 рублей.
Отличия профессионального стекла от бытового
Ресторанный бизнес делает выбор в пользу качественной посуды не только ради эстетики, но и из-за экономии:
- Устойчивость к температуре. Изделия именитых брендов изготавливаются из закаленного стекла, благодаря чему они могут переносить перепады температур, сильный нагрев и мытье в посудомойках.
- Устойчивость к царапинам и сколам. При производстве такой посуды используется особая технология, которая препятствует появлению пятен, потертостей, сколов и царапин.
- Компактность. Профессиональная посуда идеально складывается, не занимает много места.
Как найти оригинальную посуду
Перед покупкой стоит осмотреть коробку с посудой в торговом зале. На оригинальной продукции всегда имеется четкое клеймо Made in Italy. Оно выдавлено в толще стекла.
Также обратите внимание на прозрачность материала. Качественное итальянское стекло не имеет мутных разводов, пузырьков воздуха или каких-либо оттенков. Важно убедиться, что на посуде нет заусенцев, волн или технологических швов, сообщает pg12.ru.
Вывод
В дискаунте можно найти профессиональную европейскую посуду по привлекательным ценам, которая прослужит долго из-за хорошего качества. Важно проверять ее перед покупкой на подлинность, что позволит точно выбрать оригинал.
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