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В «Светофоре» нашла итальянскую посуду из элитного стекла: теперь понятно, почему рестораторы берут её коробками

Опубликовано: 9 сентября 2026 20:23
 Проверено редакцией
В «Светофоре» нашла итальянскую посуду из элитного стекла: теперь понятно, почему рестораторы берут её коробками
В «Светофоре» нашла итальянскую посуду из элитного стекла: теперь понятно, почему рестораторы берут её коробками
Городовой ру
Зачем рестораторы скупают посуду в "Светофоре"

Дискаунтер “Светофор” сложно ассоциировать с изысканной сервировкой, но многие люди заглядывают туда ради посуды. Среди неизвестной керамики и тазов из пластика можно найти партии посуды знаменитых брендов. Владельцы кофеен, ресторанов знают сроки подобных поставок, поэтому забирают хороший товар по привлекательной цене большими коробками.

Откуда в “Светофоре” появилась ресторанная классика

Европейская стеклянная посуда появляется в дискаунтере благодаря особенностям оптовой торговли. Поставщики и крупные импортеры оборудования для ресторанов иногда распродают остатки со складов при закрытии контрактов и смене коллекций. “Светофор” скупает подобные излишки по низкой стоимости.

Именно благодаря этому на полках дискаунтера можно найти салатники, тарелки, стаканы европейских брендов, например, Bormioli Rocco. Если в других магазинах цены на такую посуду будут доходить до 700 рублей, то здесь стоимость не будет превышать 120 рублей.

Отличия профессионального стекла от бытового

Ресторанный бизнес делает выбор в пользу качественной посуды не только ради эстетики, но и из-за экономии:

  • Устойчивость к температуре. Изделия именитых брендов изготавливаются из закаленного стекла, благодаря чему они могут переносить перепады температур, сильный нагрев и мытье в посудомойках.
  • Устойчивость к царапинам и сколам. При производстве такой посуды используется особая технология, которая препятствует появлению пятен, потертостей, сколов и царапин.
  • Компактность. Профессиональная посуда идеально складывается, не занимает много места.

Как найти оригинальную посуду

Перед покупкой стоит осмотреть коробку с посудой в торговом зале. На оригинальной продукции всегда имеется четкое клеймо Made in Italy. Оно выдавлено в толще стекла.

Также обратите внимание на прозрачность материала. Качественное итальянское стекло не имеет мутных разводов, пузырьков воздуха или каких-либо оттенков. Важно убедиться, что на посуде нет заусенцев, волн или технологических швов, сообщает pg12.ru.

Вывод

В дискаунте можно найти профессиональную европейскую посуду по привлекательным ценам, которая прослужит долго из-за хорошего качества. Важно проверять ее перед покупкой на подлинность, что позволит точно выбрать оригинал.

Ранее портал “Городовой” рассказал, что можно сделать с шиншилловыми ковриками из Kari.

Данный обзор носит исключительно информационный характер и не является рекламой.

Автор:
Полина Аксенова
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