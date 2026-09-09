Добавляем перед стиркой пищевой продукт — и черные вещи сохраняют глубокий цвет надолго: бытовой лайфхак

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Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

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Даже 8-летние подушки задышат чистотой: как за 1 стирку вернуть им свежесть и форму

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Гречка любит не соль, не масло, а другую специю: каша ароматная и рассыпчатая, а вкус ярче плова

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Пасту на губку и тру подошву: самая затоптанная пара снова с иголочки - чисто без стирки

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Нужен ли петух в курятнике: в чем разница для яиц, поведения куриц и ухода – советы специалистов

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