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Добавляем перед стиркой пищевой продукт — и черные вещи сохраняют глубокий цвет надолго: бытовой лайфхак

Опубликовано: 9 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Добавляем перед стиркой пищевой продукт — и черные вещи сохраняют глубокий цвет надолго: бытовой лайфхак
Добавляем перед стиркой пищевой продукт — и черные вещи сохраняют глубокий цвет надолго: бытовой лайфхак
Городовой ру
Как правильно стирать черные вещи

Со временем изделия темных оттенков теряют свою насыщенность, приобретая тусклый вид. Это происходит вследствие особенностей структуры ткани, качества используемых красителей и условий ухода.

Существуют эффективные способы сохранения интенсивности цвета, позволяющие поддерживать эстетичный вид темной одежды даже при интенсивной эксплуатации.

Соблюдаем инструкции

Рекомендуется строго придерживаться указаний производителя на ярлыке изделия и отдавать предпочтение специализированным моющим средствам.

Секретный ингредиент

Дополнительным инструментом для фиксации пигмента является поваренная соль. Взаимодействуя с молекулами красителя, соль способствует укреплению их связи, что существенно снижает вымывание цвета в процессе стирки.

Для достижения наилучшего результата необходимо добавлять небольшое количество соли непосредственно в барабан стиральной машины и выбирать деликатный режим стирки при низкой температуре. Использование этого метода позволяет предотвратить вымывание пигмента и сохранить яркость темных вещей.

Это простое решение позволит существенно продлить срок службы ваших вещей.

Ранее мы рассказали, в какой последовательности нужно варить овощи для супа.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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