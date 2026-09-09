От весел Петра I до современных катамаранов: три крестных хода перекроют центр Петербурга 12 сентября

В этом году масштабы будут особенными. На площади Александра Невского одновременно встретятся сразу три праздничных шествия.
Зачем переносят мощи и при чем тут Петр I?
Традиции этого праздника более 300 лет. В 1724 году Петр I решил перенести мощи святого князя из Владимира в новую столицу. Император лично встречал яхту со святыней и сам вез её на веслах до Александро-Невской лавры.
Дату выбрали с умыслом. 12 сентября 1721 года Россия подписала Ништадтский мир и выиграла Северную войну. Петр решил объединить духовную победу с военной.
В советские годы крестные ходы запретили. Традицию вернули только в 2013 году, и с тех пор праздник собирает десятки тысяч людей.
Как сойдутся три крестных хода
В этом году на площади Александра Невского произойдет уникальное событие. В одной точке пересекутся мощи двух главных защитников Руси — Александра Невского и Дмитрия Донского.
Готовьтесь, 12 сентября центр Петербурга перекроют. В этот день в городе пройдет традиционный праздник — День перенесения мощей святого князя Александра Невского.
В этом году событие особенное. На площади Александра Невского впервые «встретятся» мощи двух главных защитников Руси — Александра Невского и Дмитрия Донского.
Если вы планируете участвовать в шествии, приходить нужно заранее. Встать в колонну можно строго до 11:45.
Где запретят парковку
Водителям стоит быть внимательнее. Машины начнут эвакуировать еще накануне.
- С 11 по 12 сентября парковаться нельзя на площади Александра Невского и по Невскому проспекту.
- 12 сентября (весь день) запрет введут на Казанской площади, Казанской улице, набережной канала Грибоедова, в Чернорецком переулке и на Невском проспекте (от Полтавской улицы).
Расписание перекрытий дорог 12 сентября
Центральные улицы будут закрывать по очереди:
- С 06:00 до 12:30 — полностью закроют Казанскую площадь и Казанскую улицу.
- С 08:00 до 13:30 — поэтапно перекроют площадь Александра Невского и конец Невского проспекта.
12 сентября на машине в центр лучше вообще не ехать. Вы просто потеряете время в пробках. Самый быстрый и нервосберегающий способ передвигаться в этот день — подземка. Метро будет работать в обычном режиме.
Ранее «Городовой» рассказывал, как успеть к мощам Димитрия Донского всего за 7 часов.