От весел Петра I до современных катамаранов: три крестных хода перекроют центр Петербурга 12 сентября

12 сентября в Петербурге перекроют главные улицы города.

В этом году масштабы будут особенными. На площади Александра Невского одновременно встретятся сразу три праздничных шествия.

Зачем переносят мощи и при чем тут Петр I?

Традиции этого праздника более 300 лет. В 1724 году Петр I решил перенести мощи святого князя из Владимира в новую столицу. Император лично встречал яхту со святыней и сам вез её на веслах до Александро-Невской лавры.

Дату выбрали с умыслом. 12 сентября 1721 года Россия подписала Ништадтский мир и выиграла Северную войну. Петр решил объединить духовную победу с военной.

В советские годы крестные ходы запретили. Традицию вернули только в 2013 году, и с тех пор праздник собирает десятки тысяч людей.

Как сойдутся три крестных хода

В этом году на площади Александра Невского произойдет уникальное событие. В одной точке пересекутся мощи двух главных защитников Руси — Александра Невского и Дмитрия Донского.

Готовьтесь, 12 сентября центр Петербурга перекроют. В этот день в городе пройдет традиционный праздник — День перенесения мощей святого князя Александра Невского.

В этом году событие особенное. На площади Александра Невского впервые «встретятся» мощи двух главных защитников Руси — Александра Невского и Дмитрия Донского.

Если вы планируете участвовать в шествии, приходить нужно заранее. Встать в колонну можно строго до 11:45.

Где запретят парковку

Водителям стоит быть внимательнее. Машины начнут эвакуировать еще накануне.

С 11 по 12 сентября парковаться нельзя на площади Александра Невского и по Невскому проспекту.

парковаться нельзя на площади Александра Невского и по Невскому проспекту. 12 сентября (весь день) запрет введут на Казанской площади, Казанской улице, набережной канала Грибоедова, в Чернорецком переулке и на Невском проспекте (от Полтавской улицы).

Расписание перекрытий дорог 12 сентября

Центральные улицы будут закрывать по очереди:

С 06:00 до 12:30 — полностью закроют Казанскую площадь и Казанскую улицу.

— полностью закроют Казанскую площадь и Казанскую улицу. С 08:00 до 13:30 — поэтапно перекроют площадь Александра Невского и конец Невского проспекта.

12 сентября на машине в центр лучше вообще не ехать. Вы просто потеряете время в пробках. Самый быстрый и нервосберегающий способ передвигаться в этот день — подземка. Метро будет работать в обычном режиме.

Ранее «Городовой» рассказывал, как успеть к мощам Димитрия Донского всего за 7 часов.