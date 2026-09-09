Можно ли совершать обгон трактора и других тихоходов по сплошной разметке - заключение Верховного суда

Разрешается ли обгон тихоходного ТС через сплошную

Автоэксперт разъяснил водителям, можно ли обгонять тихоходный трактор через сплошную. Многие водители полагают, что тихоход — это любое медленно движущееся транспортное средство. Однако обычный автомобиль, едущий со скоростью 20 км/ч, тихоходным не становится.

Ключевой критерий — конструктивная максимальная скорость не более 30 км/ч. По правилам, к тихоходным относятся машины, у которых производителем установлен скоростной предел. Это тракторы, самоходные сельхозмашины и отдельные виды спецтехники.

«Обгон запрещён»: требования знака

Дорожный знак 3.20 запрещает обгон всех транспортных средств. Однако согласно правилам действие знака не распространяется на тихоходные транспортные средства, гужевые повозки, мопеды, велосипеда и мотоциклы без коляски. При наличии знака 3.20, обгонять трактор разрешено, даже несмотря на запрет.

А как же сплошная линия?

Здесь возникает главный вопрос: можно ли пересекать сплошную, если знак разрешает обгон?

В Приложении No 2 к ПДД указано: если требования знака и горизонтальной разметки друг другу противоречат, водитель должен руководствоваться знаком.

То есть в ситуации, когда знак 3.20 разрешает обгон тихохода, а сплошная линия его запрещает, приоритет остаётся за знаком. Верховный суд неоднократно подтверждал эту позицию.



Если знака 3.20 нет, обгонять тихоходный трактор через сплошную запрещено. За выезд на встречку с пересечением сплошной разметки предусмотрен штраф в размере 7 500 рублей. В отдельных случаях возможно лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Мнение водителей

В комментариях к посту водители поделились своим мнением по теме.

«Проще принять закон, запрещающий тихоходному транспорту выезжать на магистрали, пусть пользуются грунтовыми дорогами». «В советские времена было достаточно, чтобы транспортное средство впереди двигалось меньше 40 км/ч и было без прицепа».

Вывод

Обгонять тихоходный трактор через сплошную линию можно, но только при одном условии: на участке установлен знак 3.20 «Обгон запрещён». Без этого знака пересекать сплошную нельзя. Также важно убедиться, что впереди действительно тихоход, а не просто медленно едущая машина, и что на данном участке нет других ограничений для обгона.

Ранее Городовой рассказал, до какого возраста допускается водить машину.