Хоть на работу, хоть на свидание: названы 3 самые модные пары обуви на осень 2026

Какие туфли и сапоги стоит приобрести на осень

Осенью 2026 года гардероб строится вокруг трёх ключевых пар обуви. Если каждая из них есть в гардеробе, то можно собрать образ на любой случай: от рабочих будней до вечерних выходов.

Сапоги-чулки и ботфорты

В тренде — модели до колена и выше, с узким и широким голенищем. Ключевые детали: заострённый или аккуратный мыс, устойчивый каблук. Такая обувь визуально удлиняет ноги и отлично смотрится с юбками-миди, мини-платьями и шортами. Для ежедневной носки выбирайте варианты на низком ходу — они выглядят стильно, но не доставляют дискомфорта, пишет lady.mail.ru.

Сапоги-чулки в этом сезоне стали более сдержанными: без экстремальной платформы и высокой шпильки, с матовой кожей или эластичной замшей. Женщины отмечают, что в такой обуви можно спокойно провести весь день.

Туфли на шпильке и слингбэки

Полная противоположность сапогам. Изящные лодочки, тонкий каблук и открытая пятка мгновенно делают любой образ более праздничным. Слингбэки особенно выигрышно смотрятся в межсезонье: их сочетают с брюками, джинсами и юбками, а в прохладную погоду дополняют плотными колготками. Здесь важна не столько высота каблука, сколько сам утончённый силуэт — он облегчает верхнюю часть образа и добавляет легкости даже в паре с объёмными пальто или брюками палаццо.

Некоторые женщины делают ставку на балетки на каблуке, другие предпочитают более жёсткие пары, напоминающие лоферы.

Классические лоферы

Самый универсальный вариант. Закрытая стопа, чёткая форма, минимум декора. Лоферы подходят практически ко всему: прямым и широким джинсам, брюкам, юбкам и платьям до колен. В этом сезоне акцент на мягких материалах — матовая кожа или замша, без лишней фурнитуры. Это пара будет уместна и в офисе, и на прогулке, и в поездке. Модницы отмечают, что лоферы - очень удобная обувь на повседневку.

Вывод

Многие женщины в этом сезоне выбирают обувь, ориентируясь в первую очередь на комфорт и практичность. У каждой из трёх пар — своя задача. Сапоги корректируют пропорции и добавляют роста. Туфли на каблуке привносят элегантность и лёгкость. Лоферы — надёжная опора на каждый день. Вместе они образуют полный набор для осени: деловой стиль, вечерний выход и повседневный комфорт — без необходимости покупать лишнее. Стилисты рекомендуют не гнаться за краткосрочными микротрендами и делать ставку на проверенную базу, которая останется актуальной несколько сезонов.

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