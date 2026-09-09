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В сентябре из всех яблок варим янтарный сок: ни грамма сахара - не чета магазинной химозе

Опубликовано: 9 сентября 2026 17:13
 Проверено редакцией
В сентябре из всех яблок варим янтарный сок: ни грамма сахара - не чета магазинной химозе
В сентябре из всех яблок варим янтарный сок: ни грамма сахара - не чета магазинной химозе
Legion-Media
Рецепт домашнего яблочного сока

Из садовых яблок умные хозяйки делают сок на зиму. Для консервации отлично подходит способ горячего розлива. Он не требует длительной стерилизации банок с соком, а сам напиток сохраняет максимум вкуса и аромата. Главное правило — не кипятить сок, а только нагреть его до температуры 90–95 C.

Ингредиенты

Яблоки: 3–4 кг. Выход готового сока зависит от сочности плодов, обычно из этого количества получается около 1 литра.
Сахар: по вкусу, 100–200 гр на 3 кг яблок. Для сладких сортов совсем не требуется.

В сентябре из всех яблок варим янтарный сок: ни грамма сахара - не чета магазинной химозе - image 1
В сентябре из всех яблок варим янтарный сок: ни грамма сахара - не чета магазинной химозе - image 1

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Яблоки хорошо помойте, уберите сердцевину и поврежденные места. Кожуру можно не счищать. Нарежьте плоды на дольки, чтобы они поместились в соковыжималку.

Шаг 2.

Пропустите подготовленные яблоки через соковыжималку. Если вы хотите полностью прозрачный сок без мякоти, процедите полученную массу через сито, застеленное несколькими слоями марли. Если любите сок с мякотью, этот шаг можно пропустить. Дайте соку немного отстояться, а затем аккуратно снимите образовавшуюся пену ложкой.

Шаг 3.

Перелейте жидкость в эмалированную кастрюлю. Если яблоки кислые, добавьте сахар по вкусу и тщательно перемешайте. Варите сок на медленном огне, периодически помешивая. Доведите сок до температуры 90–95 C. Важно не допускать активного кипения, чтобы сохранить витамины. Если есть кулинарный термометр, это значительно упростит контроль. В процессе нагрева снимайте пену.

Шаг 4.

Банки и крышки помойте и простерилизуйте паром или в духовке.

Шаг 5.

Не давая соку остыть, разлейте его по подготовленным горячим стерильным банкам, наполняя почти до горлышка, и закатайте.

Шаг 6.

Банки переверните вверх дном и проверьте, нет ли подтеканий. Укутайте полотенцами и оставьте до полного остывания. После остывания храните сок в темном прохладном месте.

Полезные советы

Вкус будет интереснее, если смешивать сладкие и кислые сорта яблок.
В темном прохладном месте (погреб, кладовая) яблочный сок может храниться до 1 года.

Личный опыт

Родители Артема Петрова готовят яблочный сок из дачных яблок по этому рецепту каждый год, без сахара. За лето они варят десятки литров напитка. Сок получается насыщенным, чуть кисловатым, красивого янтарного цвета. Артем и его дети пьет его, слегка разбавив водой.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить домашний кетчуп.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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