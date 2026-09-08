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3 кг помидоров, 500 г яблок — и домашний кетчуп на зиму готов: густой без крахмала и вкуснее покупного

Опубликовано: 8 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
3 кг помидоров, 500 г яблок — и домашний кетчуп на зиму готов: густой без крахмала и вкуснее покупного
3 кг помидоров, 500 г яблок — и домашний кетчуп на зиму готов: густой без крахмала и вкуснее покупного
Городовой ру
Как приготовить домашний кетчуп

Домашний кетчуп может быть приготовлен без использования крахмала и большогл количества добавок. Достижение желаемой густой консистенции обеспечивается выбором мясистых томатов, добавлением кисло-сладких яблок и соблюдением технологии медленного уваривания.

Для приготовления 1,5 литров домашнего кетчупа потребуются:

  • 3 кг мясистых томатов;
  • 500 г кисло-сладких яблок;
  • 2 средние луковицы;
  • 200–300 г сахара;
  • 1,5–2 ст. л. соли;
  • 5 зубчиков чеснока (по желанию);
  • 50 мл яблочного уксуса;
  • черный и красный перец;
  • паприка;
  • несколько бутонов гвоздики;
  • небольшое количество корицы.

Инструкция по приготовлению:

Банки и крышки должны быть предварительно стерилизованы.

Томаты следует промыть и нарезать крупными фрагментами. Из яблок необходимо удалить сердцевину, после чего также нарезать их. Лук достаточно разделить на несколько крупных частей.

Переложите все ингредиенты в объемную кастрюлю и поставьте на плиту. После закипания продолжайте процесс варки в течение одного часа без крышки, регулярно перемешивая.

Этот этап является очень важным в процессе приготовления, поскольку избыточная влага должна испариться. В связи с этим, накрывать емкость не рекомендуется. Чем более концентрированной станет масса, тем меньше потребуется дополнительных загустителей.

Для достижения однородной консистенции, после того как овощи и яблоки станут мягкими, измельчите их с помощью погружного блендера. Для получения особо нежного кетчупа рекомендуется дополнительно протереть массу через сито.

Полученное пюре вновь поместите на плиту. Добавьте соль, сахар, паприку, перец, гвоздику и небольшое количество корицы.

Продолжайте варить еще около 30 минут, регулярно помешивая. При этом следует ориентироваться не только на время: консистенция должна постепенно приобретать плотность и однородность.

Яблочный уксус рекомендуется добавлять примерно за пять минут до завершения процесса варки. После этого соус необходимо тщательно перемешать и попробовать.При необходимости можно произвести корректировку количества сахара, соли или специй.

Горячий соус следует сразу разлить в заранее подготовленные стерилизованные банки. После закатки крышками, банки необходимо перевернуть вверх дном и оставить под теплым укрытием до полного остывания.

Ранее мы рассказали, как приготовить яблочный тарт-татен.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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