Выстояла очередь в Fix Price за марокканскими сидушками, но не для стульев: показываю, какой будуар из них получился

Что можно сделать из марокканских подушек - хозяйкам понравится

Круглые сидушки с орнаментом, который обычно встречался у старых ковров, допускается использовать не только по назначению. Если разместить сидушки на стене, то можно будет получить композицию, которая напомнит декоративные мягкие медальоны.

Одна сидушка обойдется примерно в 249 рублей, но даже несколько элементов все-таки выйдут дешевле настенного панно. Интерьер с самодельной композицией будет выглядеть особенно привлекательно.

Сбор композиции на полу

Не стоит сразу крепить подушки к стене, ведь изначально их нужно разложить на полу. Это позволит определить идеальное расположение композиции.

Круги можно располагать вертикальной группой, симметрично или ассиметрично. Если спальня является небольшой, то достаточно использовать всего 2-3 подушки. Не нужно закрывать всю стену кругами, так как это лишь ухудшит интерьер.

Подбор оттенков

Лучше всего подбирать расцветки подушек под мебель. Зеленые, бежевые и коричневые узоры будут отлично смотреться с темным деревом и латунными деталями.

Если сидушки имеют бордовый, красный или ярко-синий оттенки, то оформление должно быть особенно спокойным.

Как прикреплять сидушки

Не нужно прикреплять подушки горячим клеем или двусторонним скотчем, так как можно испортить обои. Лучше пришить с обратной стороны подушек текстильные петли, после чего закрепить их на специальных крючках. Это позволит в любой момент снять декор для уборки или переставить его на новое место.

Как сделать единое панно

Тем, кто не желает делать много отверстий, можно воспользоваться другим вариантом - собрать единое панно. Для этого понадобится мебельный щит или фанера. Основание обтягивается тканью, после чего закрепляются сидушки с орнаментом.

Крепление в подобном случае нужно выбирать индивидуально, так как учитывается вес панно и материал стены.

Городовой ру

Использование зеркала в качестве композиции

Сделать панно более оригинальным получится с помощью круглого или овального зеркала, вокруг которого будут располагаться сидушки. На зеркале не должно быть много декора и золота, иначе композиция будет перегружена.

Как ухаживать за сидушками

После покупки необходимо изучить информацию по уходу за изделием, которая обычно указывается на этикетке, сообщает gorodok.bz.

Пыль можно убирать пылесосом с мягкой насадкой, а также чистить поверхность вручную влажной тряпкой. Стирать в машинке подушки не стоит.

Вывод

Марокканские подушки из Fix Price можно использовать не только по назначению. Из них получится сделать декоративное панно, которое станет украшением квартиры. На это потребуются минимальные затраты.

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