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Драма в «Зените»: Глушенков не стал подписывать контракт, а команда опустилась на пятую строчку РПЛ

Опубликовано: 8 сентября 2026 19:36
 Проверено редакцией
Драма в «Зените»: Глушенков не стал подписывать контракт, а команда опустилась на пятую строчку РПЛ
Драма в «Зените»: Глушенков не стал подписывать контракт, а команда опустилась на пятую строчку РПЛ
Global Look Press / Maksim Konstantinov
У петербургского «Зенита» сейчас непростые времена. В клубе разгораются скандалы, а на футбольном поле команда теряет важнейшие очки.

Вместо нового контракта — на рыбалку

Главная новость последних дней — странный демарш Максима Глушенкова. Нападающий перешел в «Зенит» летом 2024 года и сразу стал лидером атаки.

Клуб хотел переподписать с ним договор. Стороны уже обо всем договорились. Все цифры были согласованы. Но футболист передумал.

Глушенков заявил, что такие условия его больше не устраивают. На встречу он не пришел, а вместо этого уехал ловить рыбу. Об этом рассказал известный агент Тимур Гурцкая, сообщает Sports.ru.

Теперь руководство сине-бело-голубых в замешательстве, а сам игрок рискует испортить отношения с боссами клуба.

Обидный проигрыш дома и падение в таблице

Проблемы у петербуржцев не только с дисциплиной игроков, но и с результатами. В крайнем матче на «Газпром Арене» «Зенит» уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2.

Главным героем и антигероем встречи стал Александр Соболев. Сначала он нарушил правила, и армеец Иван Обляков забил пенальти.

Под конец игры Соболев исправился и сравнял счет с передачи Луиса Энрике. Но на 98-й минуте тот же Обляков забил победный мяч для москвичей.

После этого поражения «Зенит» опустился на непривычное для себя пятое место в таблице. В активе команды всего 12 очков. А вот ЦСКА поднялся на вторую строчку с 15 баллами.

Единственный плюс — верность составу

Единственная позитивная новость для болельщиков пришла от аналитиков из CIES (Международный центр спортивных исследований). Они посчитали, какие клубы Европы дольше всего удерживают футболистов.

«Зенит» занял девятое место в европейском рейтинге. В среднем футболист играет в Петербурге 3,36 года. Это лучший результат в России. Больше ни один наш клуб в европейский топ-10 не попал.

Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит с Семаком в «Зените».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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